社論》台灣社會需要精神武裝

美國總統拜登週日（十八日）在哥倫比亞廣播公司（CBS）「60分鐘」節目說，假如中國侵犯台灣，美國部隊將出面防衛。這是他對美軍協防台灣肯定回答的最新一次，也是歷來最明確的表態。拜登從去年以來，已四次就此議題公開宣示，顯見曾數任參議院外交委員會主席，當過副總統，四十多年前參與《台灣關係法》立法，並曾訪問台灣的他，對此承諾信守不渝，說出由衷之言。

做為台灣安全最強大的長期外在助力，美軍在中國發動對我侵略戰爭時的馳援，當然是國人所期盼的。同時必須強調，進行中的烏俄戰爭已然顯示，面對侵略，自助人助才是正辦，最重要的仍是我們自己是否有足夠的抗敵意識和能力。如今我國所面臨的，是中國公然宣稱要併吞台灣，只要自認拳頭夠大，它就可能進行軍事冒險；但也企圖以代價較小，包括非戰爭軍事衝突狀態的灰色地帶手段，鬆懈台灣社會警覺，進而從內部瓦解，以達不戰而逼降的圖謀。因而，我國除了確實增強自衛能力，還需要從精神武裝著手，提升社會的心防。

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台灣社會的心防，的確有所增進。美國眾議院議長裴洛西八月間來訪，引發中國軍事反應，藉機演練進犯台灣的各種招數，台灣社會從多年安逸中驚覺，興起抵抗侵略、保家衛國的行動。下月的雙十節活動主題定為「守土衛國，你我同行」，強調國人自我防衛決心，明年國防預算也將成長十四％；在民間，企業家曹興誠資助推動「黑熊勇士」、「保鄉神射」防衛計畫，李喜明將軍出書倡議打造《台灣的勝算》，台灣教授協會研討「民主防衛與國防安全」，並推動強化「台灣精神」。凡此顯示，面對中國步步脅迫，官方與民間已然動了起來，正奮起齊力對抗，以保衛家園。

中國侵略台灣的野心，是國共鬥爭的延長，多年未戢，早年力不從心，近年自認經濟及軍事崛起，已毫不掩飾。假借裴洛西來訪而實施的武嚇，向國際社會自證了中國威脅論，這是有形的。至於相對隱密的統戰、心理戰、輿論戰、法律戰、認知戰，早已進行多時。台灣是其首要併吞目標，連美歐等民主國家都同受威脅：美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）和英國軍情五處處長麥卡倫（Ken McCallum）七月聯合記者會警告，中國以間諜戰竊取技術和經濟情報，也試圖影響政治運作，是「經濟和國家安全最大長期威脅」。雷伊還示警，中國一旦併吞台灣，將是「全球歷來最可怕的商業破壞之一」。

面對如此重大威脅，我們內部不無弱項。由於國家認同分歧導致政黨惡鬥，未能形成一致對敵的政治文化，甚至錯亂了敵我關係，敵我不分，親中反美勢力或明或暗侵蝕社會心防，是台灣對抗併吞的明顯弱點，給了中國可運作的空間。

必須認清的現實是，台灣內部不論政治歧異，上從國家認同，下至政黨偏屬，都是中國要對付或消滅的目標。對中國來說，「九二共識」只有「一中」，從無「各表」，無論台灣獨立派或中華民國派，都是台灣人，也都是它所「堅決反對」甚或揚言要「再教育」的對象。我們如今面對中國併吞，必須落實的，有如李登輝前總統所曾倡議，不以來台灣先後或族群為判別台灣人的標準，而以認同這塊土地，維護台灣優先，認同民主價值來定義，以凝聚生命共同體意識，進而發揮當家做主的責任感及創造力，一起迎向未來。

強化生命共同體及主體意識之外，有識之士所主張的「台灣精神」更須發揚光大，這包括國家認同、歷史記憶、理性責任、正義公民、保衛家園、民主台灣等要素。對抗中國併吞最可恃的心防，是從文化層面強化精神武裝，認清敵我，常保抗敵意識。多年來，中國充分利用台灣單向的寬鬆開放交流，遂行對台灣認知作戰，企圖模糊台灣主體性，散佈失敗主義，瓦解台灣意識，兼以潛伏滲透，從內部顛覆台灣；中國國民黨高官退將前去中國，無一敢言中華民國，即其顯例。就此而言，彭明敏教授的主張應該落實：與中國「交流」必須堅持「平等」原則，對方可以在台灣做的，台灣在中國也可以做；台灣在中國不能做的，中國在台灣也不能做。

民主台灣沒有侵犯中國的念頭，甚至也「不發第一槍」，破壞台海和平者，非專制中國莫屬。西方兵學家維蓋提烏斯（Vegetius）曾有名言：「欲求和平者，須有作戰之準備」（Let him who desires peace prepare for war.）。這是當前台灣最需要的精神武裝。

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