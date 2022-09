社論》台灣社會需要精神武裝

美國總統拜登週日(十八日)在哥倫比亞廣播公司(CBS)「60分鐘」節目說,假如中國侵犯台灣,美國部隊將出面防衛。這是他對美軍協防台灣肯定回答的最新一次,也是歷來最明確的表態。拜登從去年以來,已四次就此議題公開宣示,顯見曾數任參議院外交委員會主席,當過副總統,四十多年前參與《台灣關係法》立法,並曾訪問台灣的他,對此承諾信守不渝,說出由衷之言。

做為台灣安全最強大的長期外在助力,美軍在中國發動對我侵略戰爭時的馳援,當然是國人所期盼的。同時必須強調,進行中的烏俄戰爭已然顯示,面對侵略,自助人助才是正辦,最重要的仍是我們自己是否有足夠的抗敵意識和能力。如今我國所面臨的,是中國公然宣稱要併吞台灣,只要自認拳頭夠大,它就可能進行軍事冒險;但也企圖以代價較小,包括非戰爭軍事衝突狀態的灰色地帶手段,鬆懈台灣社會警覺,進而從內部瓦解,以達不戰而逼降的圖謀。因而,我國除了確實增強自衛能力,還需要從精神武裝著手,提升社會的心防。

台灣社會的心防,的確有所增進。美國眾議院議長裴洛西八月間來訪,引發中國軍事反應,藉機演練進犯台灣的各種招數,台灣社會從多年安逸中驚覺,興起抵抗侵略、保家衛國的行動。下月的雙十節活動主題定為「守土衛國,你我同行」,強調國人自我防衛決心,明年國防預算也將成長十四%;在民間,企業家曹興誠資助推動「黑熊勇士」、「保鄉神射」防衛計畫,李喜明將軍出書倡議打造《台灣的勝算》,台灣教授協會研討「民主防衛與國防安全」,並推動強化「台灣精神」。凡此顯示,面對中國步步脅迫,官方與民間已然動了起來,正奮起齊力對抗,以保衛家園。

中國侵略台灣的野心,是國共鬥爭的延長,多年未戢,早年力不從心,近年自認經濟及軍事崛起,已毫不掩飾。假借裴洛西來訪而實施的武嚇,向國際社會自證了中國威脅論,這是有形的。至於相對隱密的統戰、心理戰、輿論戰、法律戰、認知戰,早已進行多時。台灣是其首要併吞目標,連美歐等民主國家都同受威脅:美國聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)和英國軍情五處處長麥卡倫(Ken McCallum)七月聯合記者會警告,中國以間諜戰竊取技術和經濟情報,也試圖影響政治運作,是「經濟和國家安全最大長期威脅」。雷伊還示警,中國一旦併吞台灣,將是「全球歷來最可怕的商業破壞之一」。

面對如此重大威脅,我們內部不無弱項。由於國家認同分歧導致政黨惡鬥,未能形成一致對敵的政治文化,甚至錯亂了敵我關係,敵我不分,親中反美勢力或明或暗侵蝕社會心防,是台灣對抗併吞的明顯弱點,給了中國可運作的空間。

必須認清的現實是,台灣內部不論政治歧異,上從國家認同,下至政黨偏屬,都是中國要對付或消滅的目標。對中國來說,「九二共識」只有「一中」,從無「各表」,無論台灣獨立派或中華民國派,都是台灣人,也都是它所「堅決反對」甚或揚言要「再教育」的對象。我們如今面對中國併吞,必須落實的,有如李登輝前總統所曾倡議,不以來台灣先後或族群為判別台灣人的標準,而以認同這塊土地,維護台灣優先,認同民主價值來定義,以凝聚生命共同體意識,進而發揮當家做主的責任感及創造力,一起迎向未來。

強化生命共同體及主體意識之外,有識之士所主張的「台灣精神」更須發揚光大,這包括國家認同、歷史記憶、理性責任、正義公民、保衛家園、民主台灣等要素。對抗中國併吞最可恃的心防,是從文化層面強化精神武裝,認清敵我,常保抗敵意識。多年來,中國充分利用台灣單向的寬鬆開放交流,遂行對台灣認知作戰,企圖模糊台灣主體性,散佈失敗主義,瓦解台灣意識,兼以潛伏滲透,從內部顛覆台灣;中國國民黨高官退將前去中國,無一敢言中華民國,即其顯例。就此而言,彭明敏教授的主張應該落實:與中國「交流」必須堅持「平等」原則,對方可以在台灣做的,台灣在中國也可以做;台灣在中國不能做的,中國在台灣也不能做。

民主台灣沒有侵犯中國的念頭,甚至也「不發第一槍」,破壞台海和平者,非專制中國莫屬。西方兵學家維蓋提烏斯(Vegetius)曾有名言:「欲求和平者,須有作戰之準備」(Let him who desires peace prepare for war.)。這是當前台灣最需要的精神武裝。

