自由廣場》移除「反登陸」？

◎ 吳智遠

台海防衛作戰的任務重點，在過去長期以「制空、制海、反登陸」順序名之，但自去年起，國防部配合「海空戰力提升計畫採購特別預算案」的提出，將任務順序調整為「防空、反制、制空、制海」，移除了反登陸項目。

惟深究台海防衛作戰的本質，其核心依然是登陸與反登陸。台海局勢之所以能在長期高強度軍事對峙下，保持緊張但不啟戰的狀態，敵軍缺乏穿越海峽天險遂行登陸戰（含航渡及空機降）的能力，實為根本原因。且戰爭是政治的延伸，單純的海空交戰或外離島攻防，無法滿足中共政權的政治需要，無法改變台灣政府的有效統治，且將衍生不可預料的中國內外政經風險。

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故台海戰爭風險會隨著敵軍對登陸戰準備程度提高而增加，主要取決於其對自身實力的自我評價。我方有不對稱戰略之議，著眼於雙方整體資源差距，主張優先將資源投注於可防止敵方登陸，以及後續佔領任務的大量小型精準武器，就本質而言，應是正確的方向，惟就目標順序及具體作法，或尚有進一步探討的空間。

中、台雙方對於海空權的爭奪，既然是以登陸與反登陸為核心，反向思考，若戰爭爆發後，敵軍準備用於登陸戰之能量提前被殲滅，我方可立於不敗之地，敵軍持續進行海空戰或進攻外離島便無必要，戰爭或可提前結束。

因此，不對稱戰略建軍的最優先目標，應是在戰爭爆發第一時間，盡可能捕抓與摧毀敵軍渡海與空機降的載具與支援能量，並嚴守登陸場與空機降場域，防堵小規模突襲；而非待海空軍拚盡、各式飛彈用罄後，因無力阻止敵軍之登陸而帶入城鎮戰，此時即便最後勝利，亦難免損失慘重。

為此，除充分儲備各式反艦、防空與對地飛彈外，國軍或應進一步強化偵查、監視、電子戰等能力，並與友軍合作，掌握敵軍渡海與空機降的載具與支援基地動向，以便在第一時間進行聚焦式源頭打擊，由海空軍及陸軍戰術飛彈系統將其摧毀，並優化陸軍反登陸戰術與部署，阻止可能的突襲，以求立於不敗之地，而謀能勝之局。

（作者為生技研究人員及經理人）

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