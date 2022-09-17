自由廣場》習近平助攻台灣政策法

◎ 陳永昌

美國參議院外交委員會審議通過《二〇二二年台灣政策法》，共同提案人外委會主席梅南德茲(Bob Menendez)形容：這是《台灣關係法》一九七九年生效以來，美國對台政策最全面性修訂。

《台灣政策法》一波三折。先是七月中旬，共和黨要求更多時間研擬對策而延後；接著八月初，換成行政部門要求踩煞車，向來親近拜登的民主黨參議員莫菲坦承接獲白宮關切壓力，對法案部分內容有所保留，遂以參議院優先處理批准芬蘭與瑞典兩國加入北約議案為由，再度推遲。

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白宮方面顯然還是不放心，國家安全顧問蘇利文上週表示，部分條文令人擔心，會與議員們進行溝通。梅南德茲則回應，與美國行政部門陸續有過多次對話，雙方對法案內容達成不錯共識，在消弭行政部門憂慮的同時，法案仍相當強而有力。果然初審通過後，梅南德茲指出，通過版本在象徵性部分有些微修正，實質內容都保留下來。

八月初二度延期，正值美國眾院議長裴洛西率團訪問台灣。七月底，拜登與習近平通電話時，習近平要求拜登設法阻擋。《華盛頓郵報》事後揭秘：裴洛西明白告訴白宮，只有拜登直接要求或者台灣撤回邀請，才有可能取消行程。裴洛西強調，會勉為其難同意拜登要求，但將對外公開是配合總統要求才放棄台灣行。一旦討好習近平施壓裴洛西的內幕曝光，拜登勢必十分難堪，更會影響十一月期中選舉民主黨選情。最後拜登並未出面要求裴洛西取消訪台。

這則內幕間接證實：裴洛西致電駐美代表蕭美琴確認是否撤回邀請傳聞，不是空穴來風。台灣堅持挺住不退讓，最後促成裴洛西歷史性訪台。如此一來，不免讓人擔心美方行政部門挾怨報復，修理台灣出氣，《台灣政策法》審議通過意外蒙上陰影。

然而，之後北京當局對裴洛西訪台過度反應，解放軍環台演習耀武揚威，激發國際社會對台灣空前同情與支持，習近平將該法案升級為對中共態度的試金石，支持或反對與強悍或軟弱直接劃上等號，間接助攻《台灣政策法》過第一關。

十七票同意五票反對壓倒性結果，《台灣政策法》背後有著來自跨黨派強勁支持。值得注意的是，莫菲參議員與八月中旬甫率團訪台參議院外委會亞太小組主席馬基，雙雙投下反對票，行政部門仍持續保留討論協商空間。《台灣政策法》還有一段長路要走，這過程適逢台美兩國都有重要選舉活動，中共也準備換屆召開廿大，後續發展有待密切觀察。

（作者為企業專業經理人）

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