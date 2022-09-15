自由廣場》重陽節的60億元

談是否提高發放敬老金年齡門檻

◎ 王瑞興

剛滿六十五歲，日昨領重陽敬老金，南投縣府一千元、南投市公所八百元，其他鄉鎮多少不一，最高是草屯鎮二千元，緣起民國一○七年鎮長選舉某候選人列為政見由五百調為二千元。全縣老人總數九五、五一○人、占總人口一九‧八八％，敬老金約一億七千萬，全國四百萬老人重陽敬老金估約六十餘億元，且將隨人口老化而持續增加，這僅是重陽敬老金，還有其他更多的老人福利。

依內政部統計，一○五年底全國總人口二三、五三九、八一六人，六十五歲以上三、一○六、一○五人，占總人口百分之十三‧二○％；一一一年八月底總人口二三、一九四、五五四人，六十五歲以上四、○○四、○九六人，占總人口百分之十七‧二六％。十六年間六十五歲以上增加八九七、九九一人、增幅四‧○六％。且自一○九年以來人口首度負成長，「生不如死」趨勢擴大，台灣生育率名列全球倒數第一。預估三年後超高齡社會的來臨，有限的資源如何做更有效利用，老人定義年齡適度提高，應是思考方向之一。

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回顧六十九年頒布實施老人福利法，規定老人係指年滿七十歲以上之人。八十四年實施全民健保，國人壽命延長，卻於八十六年修法將老人定義降為滿六十五歲以上者，固然接軌國際，但利弊參半。因今日六十五歲健康體能遠比半世紀前好得多，然成為「法定老人」後，老人社福支出自然增加，加重政府財務負擔。

依財政部公布一一一年六月底止中央政府債務高達六一、五八八億元，平均每人負擔債務二六‧六萬元；地方政府債務七七五六‧八六億元（未含自償性公共債務未償餘額三、二二七‧六億元）。不論中央或地方政府舉債空間有限，如果出生續減、老人增加，社福支出必然排擠其他建設。

某次到台中慈濟醫院就醫，標示敬老號就診優先，所稱敬老是指八十五歲以上老人，這是調整提高後的年齡，也常看到初老兒子推著八十五歲以上的老父坐輪椅進出診間，心中感觸良多。雖然醫院就診敬老優先不同於日常的老人福利，但道理是相同的。

誠然一一○年人均所得首度升破三萬美元，但貧富差距也日益擴大，窮者更窮。老人未必是中低收入者，老人福利是否排富？以六十五歲為標準是否該提高？留供主管機關研議。

（作者為退休公務員，南投縣民）

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