社論》「中華民國」也是「台獨」

二十大前夕，北京再次說文解字：「九二共識只有一中，沒有各表。」朱立倫竟唾面自乾稱：「他們講他們的，我們講我們的，不就是各表嗎？」圖為國民黨主席朱立倫14日主持中常會。（記者張嘉明攝）

澳門要求台灣駐地官員須簽署「一中承諾書」，否則不發簽證或簽證到期不延簽。在此之前，香港也有同一要求，可見，幕後是北京在操作。凡此，跟揚言不存在海峽中線、台海不是國際水域類似，都是北京全面加緊勒住台灣總體戰的分解動作。

2016年以來，蔡英文維持現狀，從川普到拜登戰略模糊。但短短幾年之間，習近平意圖以武力片面改變台海現狀。圖為總統蔡英文（中）與副總統賴清德（左二）參加2020年就職典禮。（美聯社檔案照）

港府施壓簽署「一中承諾書」，當時馬英九方面表示：在馬政府執政時期，兩岸間有包含「求同存異，一中各表」的「九二共識」作為互信基礎，而蔡總統上台後，拒絕承認「九二共識」，港府因而堅持簽署所謂「一中承諾書」。到底是笨還是壞？國共所謂的九二共識，老Ｋ已簽給老共「一中承諾書」，港澳何必再簽一次？反倒是，連馬朱，「一中各表」自欺欺人，從未由北京獲得「各表承諾書」！國民黨小心翼翼呵護著，「一中各表」這個美麗修辭。但小英執行「各表」，中華民國維持現狀，卻不見容於北京。上個月，北京發布第三份對台白皮書，痛斥民進黨提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，是公然拋出「新兩國論」。原來，「中華民國」也是「台獨」。九二共識，兩岸一家親，國民黨、民眾黨不是被騙，就是跟北京合組詐騙集團！

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其實，九二共識這個文創產品出現以來，北京便一再申明內容：「各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，它充分體現了海峽兩岸同屬於一個中國的客觀現實。」口口聲聲同屬一個中國，台灣是中國的一部分，不容「各表」。而且實務上，「各表」頂多只准用來唬弄台灣人，出了台灣就別胡謅了。二十大前夕，北京再次說文解字：「九二共識只有一中，沒有各表。」朱立倫竟唾面自乾稱：「他們講他們的，我們講我們的，不就是各表嗎？」且容簡單一問：他可以要求你簽署「一中承諾書」，你可以要求他簽署「各表承諾書」嗎？朱立倫六月訪問美國，「九二共識」是「沒有共識的共識」，講得雲淡風輕，創造性的模糊，但老共一點也不模糊。

二○一六以來，小英維持現狀，從川普到拜登戰略模糊。但短短幾年之間，習近平不斷改變現狀，並利用全球陷於新冠疫情，機艦無日不侵犯台灣領域，意圖以武力片面改變台海現狀。八月以裴洛西訪台為藉口的軍事冒進行動，終於引起美日為主的民主國家嚴陣以待。然而，美國國會討論中的「台灣政策法案」，白宮猶稱：我們的確對這個法案中一些元素感到關切，他們可能牴觸並削弱美國政府長期以來的一個中國政策，與總統的憲法權利有衝突；根據憲法，總統有權決定美國對台灣地位的立場，並決定美國與台灣的代表進行外交溝通的方式。習近平步步進逼台灣，劍指美國的全球霸權地位，拜登還在一中政策（儘管不同於北京的一中原則）、戰略模糊、協助台灣自衛，採取 戰略被動的守勢，這對戰狼有多大震懾作用？

一九七二上海公報以來，「美國的一中政策」，建立在一個過度樂觀的基礎上，亦即，期待北京以和平方式解決兩岸分歧。基於這個幻想，大力協助中國發展經濟。進而產生第二個幻想：中國會因為經濟發展，觸動政治改革，從而融入世界，成為負責任的大國。不幸，事與願違，中國跟美國想的不一樣。要命的是，從頭開始，美國就沒有同時準備好，萬一中國反其道而行，有什麼準備可以立即遏制。反倒是，「台灣中國一邊一國」，「特殊的國與國關係」，華府的鐵錘比北京的鐵錘來得快。乃至於，今天的台灣、日澳、印太、全球，當然也包括美國，正在承擔那種幼稚「中國觀」的苦果。

一九七二至今這一堂課，真的不是正面教材。專制中國，一黨專政，未受一九八九天安門屠殺影響，在美國與西方的挹注下，從「經右政左」走到數位極權統治，習近平回過頭來反噬民主自由、普世價值，而民主國家還充斥著安撫中國、避免觸怒中國的思維，一如以北約東擴來解釋普廷入侵烏克蘭。而台灣，從威權時代寧靜革命到民主，民主防疫典範、可信賴的供應鏈、印太民主領頭羊，連WHO都不得其門而入，在國際上處處遭北京霸凌。台灣與國家的連結，在民主國家仍是禁忌。相形之下，港澳的「一中承諾書」，只是小兒科而已。一九九○前後，冷戰結束以來，民主的版圖不增反減，中國的經濟、軍事能力，正在全球卵翼專制國家。習近平積極向全球輸出專制治理模式，美國為主的民主國家也無力阻止。從台灣這個指標來看，只能說習近平一個巴掌拍不響。

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