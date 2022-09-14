自由廣場》給習幕僚們的良心建議

◎ 施雅軒

八月十四日美國參議院外交委員會將審議「二○二二年台灣政策法」，面對這場美中台三方的政治衝擊，詭異的是十四日到十六日這三天，習近平反常地外出參加上海合作組織峰會，意外的巧合將考驗著習幕僚們的反應能力，恐怕要先幫他們惡補一下，至於指責就別白費力氣了。

首先，不用指責美國歪曲「一個中國」政策，因為法案依然遵循聯大第二七五八號決議精神，確立中華人民共和國政府代表為中國在聯合國的唯一合法代表，該法案也不得解釋為將與中華民國恢復外交關係；或改變美國政府對中華民國國際地位的立場，所以一切照舊。

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第二，不用指責美國縱容台獨分裂勢力，因為法案宣稱美國沒有要與台灣人民建立外交關係，沒有要正式承認台灣，也沒有要改變美國政府對台灣國際地位的立場，只不過沒有表態中華人民共和國和台灣的關係，說這是縱容就有些過頭。

第三，不用指責美國違反三個聯合公報，雖然法案認為國務卿應撤銷內部限制，包括含有彰顯中華民國主權符號的旗幟與徽章，但是法案標註不得解釋恢復與一九七九年一月一日終止的中華民國（台灣）的外交關係，尤其法案已經定義「中華民國」指的是「東亞島國（the East Asia island country）即所知的台灣」，已經避免掉「兩個中國」的問題，違反三個聯合公報可不能拿來說嘴。

那幕僚們到底該提什麼建議呢？既然習近平遠在哈薩克、烏茲別克，「海日生殘夜，江春入舊年」，面對台灣政策法，習是否能夠依舊當政治的太陽或是春天，就靠你們的本事了！

（作者是高師大地理學系副教授）

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