自由廣場》英國女王也曾關心咱台灣的事

◎ 盧俊義

一九七九年十二月十日，發生高雄「美麗島事件」，當天英國BBC廣播電台馬上播出發生「美麗島事件」，並說國民黨政府宣佈要繼續逮捕一二○名「要犯」。當時擔任伯明罕「雪梨奧克學院」總院副院長「彌迪理（Rev. Daniel Bebby）牧師（他因彭明敏教授事件遭驅離出境）夫婦告訴我，將傾力發動英國所有基督教會進行相關救援工作。

當時位在倫敦的「國際特赦組織」總部，在事件發生後不久，就收到許多來自各地關於該事件的資訊，並發現確定警總策劃黑道混入群眾中攻擊憲警，然後嫁禍給參加遊行民眾。因此，馬上發出「緊急救援行動」通知世界所有分會，該組織總部也同時把陸續接到所有被捕者的名單，分發給各地分會展開關懷和救援工作。

請繼續往下閱讀...

一九八○年二月廿八日，林義雄先生家慘遭滅門血案，接著是一九八四年四月，高俊明牧師和好幾位傳道者也陸續被捕。消息傳出，都震撼全世界基督教會，這時，英國「聯合歸正教會」和美國、加拿大、德國、日本等各基督教會組織都紛紛發出信函，表示嚴重關切台灣長老教會遇到的苦難。而世界最大組織的基督教會組織「世界教會聯盟」和第二大組織的「世界歸正教會聯盟」，紛紛發出關懷信函，讓各所屬會員教會關心並注意台灣長老教會遭遇，以及「美麗島事件」引發的各種問題。其實鮮少有人知道的一點，就連羅馬天主教教宗也來信給台灣長老教會總會表示關懷。

早已從BBC電台聽到發生「美麗島事件」消息的英國女王，加上國際特赦組織發出「緊急救援信」，以及她固定每年復活節過後，會去參加蘇格蘭長老教會總會年會，都聽到高俊明牧師和數位傳道者被捕的報告，因此，當年五月底，英國女王辦公室打電話給當時擔任英國「歸正教會聯盟」和「世界傳道會」之「海外傳道幹事」的「安慕理（Rev. Morris Anderson）牧師」，說女王要召見，想要了解有關台灣所發生連串的事（安牧師曾擔任過台南神學院副院長）。回來後，他跟我說女王問得非常詳細，也表示相當關心。

安牧師說，當女王這樣說之後，就會有救援工作。只是不知道她會怎樣做，但一定要相信，她會！一九八○年八月筆者從英國返台，十二月初，就接到來台參訪紡織業的一位英國國會議員，說他特地來台灣訪問紡織業，其實，我已經知道這是表面，實際上他就是帶來女王「關懷」責任的使者。

（作者是台灣基督長老教會牧師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法