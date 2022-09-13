自由廣場》提升全民國防意識 解除槍枝恐懼症

◎ 林逸民

曹興誠董事長登高一呼，掀起台灣討論全民國防的熱潮，但很快有反對者擔憂，認為要是全民都受槍枝使用的訓練，甚至如瑞士人可家中有槍，是否會造成槍枝氾濫？其實這種杞人憂天，正顯示過去黨國威權塑造民間槍枝恐懼的後遺症，不妨先說答案：以瑞士的例子可知，全民國防並沒有槍枝犯罪氾濫的問題。

軍事使用的步槍長槍，並不適合犯案使用。台灣過去主要槍枝犯罪，大多是手槍，過去最可怕的槍枝犯罪是一九九六年八死一重傷的劉邦友血案，使用的是手槍，採取行刑式殺害，也就是說若沒有槍，用刀結果也相同。使用軍事級槍枝最著名的案例是槍擊要犯張錫銘集團，曾與警方駁火轉眼射擊上千發，雖然當時張錫銘的突擊步槍、衝鋒槍對警方造成重大威脅，但並未造成大規模屠殺。

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近來加拿大發生駭人聽聞的連續殺人案造成十死，兇嫌使用的是刀械，台灣二○一四年發生台北捷運連續殺人案造成四死悲劇，兇嫌鄭捷使用的是市售摺疊瑞士刀，相信任何人都能體會不可能禁止或全面管制目前各種市售刀具。犯罪是在於人，武器並非絕對。

過去專制時代害怕人民造反，不希望人民有武裝能力，所以採取恐懼槍枝的教育，正當普通人一聽聞槍枝就高度敏感，一度甚至連擬真玩具槍都要封殺，台灣人民害怕槍枝，導致失去國防自衛能力，心中想像著既然嚴禁槍枝，就自認為很安全，但在此同時，實質上黑槍卻在黑社會氾濫，張錫銘等黑道火力強大甚至超過警方。若真正注重治安，槍枝管制應該在於加強取締、封鎖非法黑槍，不是擔憂全民國防。

其實，全民國防並不需要一步到位，直接就達到瑞士後備軍人可放槍在家中的程度，第一階段，若只要讓人民習於射擊打靶，槍枝可於靶場單位集中保管，或是若台灣人民認為需要更謹慎，可平時仍由軍方保管，打靶時再取槍即可，這在執行上都只是細節的設計問題，過去學生打靶、教召打靶，軍方執行已經習以為常，相關管理方式與規則都很熟練，也未曾因打靶發生槍枝流出事件。

最根本的關鍵是，台灣要成為在世界上昂然獨立的國家，要能永續生存，要能抵禦外侮，人民就必須要有基本的尚武精神、了解軍事、習慣使用武器，而不是手無縛雞之力，對槍枝恐懼。保衛台灣，就從驅散槍枝恐懼症的幽靈開始。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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