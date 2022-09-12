自由廣場》一帶一路可能拖垮中國夢

◎ 楊宗岳

中國的「一帶一路」戰略，近年來受到國際社會的矚目，事實上，中國很早就推動了「走出去」戰略，鼓勵中國的企業前往海外投資，以減輕人民幣升值的壓力。而習近平於2013年把走出去戰略升級為當前的一帶一路戰略，把國內過剩的產能產業對外輸出，也因此剛推出時候的合作的重點項目在於交通建設、基礎設施以及能源設施，並透過勞務合作方式，輸出中國勞動力到相關國家，以減緩國內失業壓力。

一帶一路自從2013年倡議後，根據美國智庫威廉瑪麗學院底下研究和創新實驗室（Aiddata）報告顯示，中國2013年到2017年每年海外支出平均854億美元，而其中的81%是透過貸款發出。且根據該機構研究，中國官方機構的貸款利率平均是4.2%，平均期限是9.4年，寬限期為1.8年，與OECD國家官方貸款利率平均1.1%，平均期限為28年相比，中國的貸款利率與還款期限明顯不利。

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近年來，中國面對越來越多國家的反彈，因為民情或債務關係擱置了一帶一路項目，也有更多的國家要求中國債務減免，但債務減免與否讓中國陷入兩難。在世界經濟危機當下對窮國討債有損中國的國際形象，但免除債務將會造成中國國有銀行的損失，且會引起人民的憤怒。如近期中國外交部長王毅宣布，免除非洲17國截至2021年底的23筆無息貸款債務，引發了中國網民的怒火，認為獨厚外國人。

一帶一路還面臨中國經濟成長大不如前的困境。根據IMF統計，中國今年的經濟成長率預估是3.3%，遠低於中國官方期望的5.5%，當前經濟面臨房地產泡沫破裂、防疫限制影響經濟活動以及供應鏈轉移等困難。因此中國一帶一路投資金額也呈現逐年下降趨勢，從2016年1700億美金的高峰下降到2021年的1136億美金，大灑幣時代可說已不復返。

一帶一路也無助於中國的國際形象。中國領導階層不斷教育民眾過往被殖民的歷史，而現在他們正在做同樣的事情，透過債務陷阱在各國廣設中國特區，也就是變相的殖民地。因此一帶一路的相關國家普遍爆發反中的抗議，如巴斯基坦的瓜達爾港、祕魯、吉爾吉斯都曾爆發反中示威，這些都讓中國形象更加惡劣。

習近平上任後提出了「中國夢」，而一帶一路是實現中國夢的重要政策，如今內部陷入了自身經濟發展逐漸衰退與各國無法還債的呆帳，外有歐美國家推出抗衡一帶一路的政策，如G7國家聯合宣布，五年將籌募六千億美元的資金，資助發展中國家的基礎建設需求。這對身陷債務風暴的發展中國家來說是另一種選擇，不利於一帶一路後續的推動。當前的發展已經偏離習近平本來構想，甚至無法償還的海外債務最終恐將由中國自己吸收，最後發現讓中國夢破滅的就是一帶一路。

（作者為智庫研究人員）

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