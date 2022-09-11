自由廣場》新疆人權報告的聯合國戰場

◎ 陳永昌

貴報社論《「新疆報告」揭露中共犯下危害人類罪》肯定新疆人權報告得來不易。此份報告是不是時代更迭的分水嶺？多年來盤據聯合國體系各組織的中國勢力，終於踢到鐵板？西方世界縱容北京當局視聯合國為禁臠終將成為過去式？答案恐怕不樂觀。

二○二一年九月，聯合國人權事務高級專員巴舍萊坦承，新疆人權報告撰寫接近尾聲，再次呼籲中國開放該組織前往新疆實地調查http://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3670753

請繼續往下閱讀...

。公布報告承諾一再跳票，遲至今年五月，巴舍萊終於獲准訪問新疆，北京當局以防疫為由隔離封鎖，巴舍萊只能按照安排好的行程走，且禁止外國媒體隨行，全程監控，再加上未發言譴責中國侵犯人權，巴舍萊沒有掌握究責難得機會，反而淪為幫忙粉飾洗白的大外宣工具。

巴舍萊原本對於是否連任一直不表態，或許天真以為新疆之行或新疆人權報告是其爭取第二任期的籌碼，以此向中國示好，在北京當局幕後運作下贏得第三世界國家投票支持。新疆之行後，排山倒海而來的負面批評，心知肚明難以遂行北京當局意志，更無法阻擋新疆人權報告公諸於世，巴舍萊不得不於六月中旬宣布，四年任期結束後不再連任。巴舍萊事後辯稱新疆之行只是訪問，並非調查，這位曾經身為皮諾契特將軍極權統治下政治犯的智利前總統，一世英名毀於一旦！

八月卅一日卸任前最後一刻，巴舍萊終於公布新疆人權報告。遲來的正義並非正義，更何況整份四十八頁報告只有指控中國可能構成「危害人類罪」，而非犯下嚴重「種族滅絕」罪行。尤其，刻意拖延到最後關頭，巴舍萊一走了之，沒有立場也不再需要回應質疑，失去對話討論機會，殺傷力限縮至最輕微程度，無異於變相掩護中國。

第五十一屆聯合國人權理事會本週召開，新疆人權報告勢必成為討論話題。佔有人權理事會一席之地的中國，正全力動員友好國家輪流發言支持中國，阻止人權報告繼續擴大發酵。二○一九年九月，英、澳、日等廿二國駐聯合國大使聯名譴責中國新疆政策，沙烏地阿拉伯等卅七個國家馬上大動作聯名致函聯合國人權理事會，針鋒相對表達支持中國新疆政策正面立場。北京當局刻意拉攏穆斯林國家背書，同樣戲碼即將再度登場。

可以預料，人權理事會是美中兩國全面對峙新戰場，懸缺中人權事務高級專員繼任人選任命，也難逃同樣命運。中共官方口徑強調，新疆人權報告是美國為首西方反華勢力編造的謊言與假消息，反唇相譏美國少數族裔人權狀況。雙方陣營各說各話，毫無達成共識可能，新疆人權報告卡在癱瘓的人權理事會，新任人權事務高級專員怕也跟著難產。

（作者為企業專業經理人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法