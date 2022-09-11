自由共和國》蔡明芳／高通膨加速中國經濟衰退與一帶一路的破產 人民幣只會愈來愈不值錢

中國經濟的狀況也反映在人民幣近期的貶值趨勢上。(資料照)

蔡明芳／淡江大學產業經濟學系教授

在全球經濟面臨通貨膨脹的威脅下，主要國家的央行紛紛採取升息的手段來縮小物價上漲對於自身經濟的傷害，對於許多外債高築的開發中國家或新興國家而言，其償債壓力也會愈來愈大，甚至面臨破產的危機，例如，斯里蘭卡、寮國、甘比亞、巴基斯坦等參與一帶一路計畫國家的經濟狀況每況愈下即受到關注。一帶一路計畫是中國十四五規劃中的「國內國際雙循環」的重要經濟工作項目之一，面對一帶一路國家陸續出現債務危機，對即將召開第二十次全國代表大會的中國而言，也是檢視其過去該計畫推動成效的最好時機。

一帶一路國家面對的債務壓力急遽上升與烏俄戰爭以及Covid-19變種病毒持續蔓延也很大的關係。事實上，在烏俄戰爭爆發之初，許多人認為中國會是烏俄戰爭下的最大受益者，然而，烏俄戰爭對中國至少帶來兩個傷害，第一，中國與烏俄兩國的貿易往來受到阻礙，使中國經濟蒙受損失，第二，烏俄兩國分別為重要的農產品以及石油與天然氣等能源的輸出國，戰爭大幅推升糧食價格與能源價格催化全球寬鬆貨幣政策下的物價上漲效果，引發全球性的通貨膨脹，進而傷害各國的內需消費，由於中國為世界的工廠，當全球需求降低時，中國出口部門受到的傷害會是最大的。

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換言之，除了烏俄兩國外，中國是烏俄戰爭最大的受害者。除了物價上漲外，戰爭所引發的糧食與能源短缺問題也對全球需求與中國的出口帶來進一步的傷害。

糧食與能源價格上漲對一帶一路參與國的傷害

對包含一帶一路計畫參與國在內的許多新興國家而言，糧食與能源價格的上漲對其影響有二，就直接效果而言，能源與糧食的進口提高加速這些國家的外匯流失或需要更多的外匯才可以支應國內對於能源與糧食的需求，然而，在武漢肺炎爆發至今，新興國家的外匯收入也因出口減少而大幅衰退，因此，在出口收入減少與進口成本增加的情況下，加速了這些一帶一路參與國的外匯流失速度，進而降低其進口能源與糧食的數量。

在國內需求不變，但國家可以供給的糧食與能源減少時，國內物價將逐漸上漲，當外匯存底減少的速度愈快時，新興國家國內物價上漲的速度也會愈快。就間接效果而言，由於許多基礎建設不足與缺乏經濟成長動能的新興國家都需要國價貨幣基金組織（IMF）或世界銀行的援助或提供優惠貸款，他們也需要對外借款才可以維持國內經濟運作，因此，當各國央行因應通貨膨脹而採取大幅升息的手段時，對於外債高築的國家而言，舉債的成本將進一步提高，加速債務國破產的可能性。由於參與中國一帶一路計畫的新興國家多已對中國欠下債務或償債能力不足，其這些經濟體也多無風險承擔能力，因此，在面對疫情與通膨的雙重不利因素下，債務違約的機率將大幅升高。

在美中貿易衝突持續與美國對中國科技管制趨嚴下，美中關係的惡化並不利於中國，加上聯合國近期發布的「新疆報告」也具體指出有可信的證據說明中國官方在新疆確有迫害人權，已然構成國際法「危害人類罪」（Crimes against humanity）等，新任英國首相特拉斯對新疆的問題也將與美國站在一致的立場，這顯示使得中國與民主國家的交往日益惡化。這也凸顯一帶一路計畫對中國的重要性愈來愈高，然而，隨著一帶一路計畫參與國的債務違約機率升高，中國對外經濟發展的重要計畫可能被迫中止，帶路計畫參與國的基礎建設帶給中國的利益也將隨著中國經濟的衰退而減少。

人民幣貶值的趨勢確立

除了一帶一路計畫失敗對中國經濟的衝擊外，推動人民幣國際化也是中國過去的重要政策，中國清零封城政策不變下，中國的消費與投資也將會大幅減少，故中國經濟的內需動能也會減緩，在出口與內需同時率退的情況下，中國經濟能否達到高盛（Goldman Sachs）在八月所預估的三％成長率仍有高度疑慮，中國經濟的狀況也反映在人民幣近期的貶值趨勢上。

就人民幣的需求面而言，當中國的消費與投資減少，人民幣的需求自然會降低，同時，在印太經濟架構啟動與供應鏈重組趨勢不變下，中國的外人直接投資也會降低，對人民幣的需求也將進一步降低，就人民幣的供給面而言，中國為了因應經濟下滑所導致的地產開發商或中小企業債務違約的風險，其維持較低貨幣利率政策以維持金融市場流動性的政策方向並未改變，因此，貨幣供給仍為減少，在人民幣的需求減少但供給不變或增加的情況下，人民幣將愈來愈不值錢，若再考慮中國與美國等主要國家的利率差異愈來愈大，人民幣貶值幅度應會進一步擴大。

雖然中國人民銀行在本月十五日起要下調其金融機構外匯存款準備金率二個百分點，釋放約一九○億美元外匯流動性以減輕人民幣貶值壓力，但是，在中國經濟衰退確定的情況下，中國人行的政策只會讓人民幣短期的貶值速度減緩，人民幣愈來愈不值錢的趨勢是不變的。

最後，在中國經濟持續衰退下，中國與民主國家的衝突可能會愈來愈多，這是過去中國經濟面臨衰退時所謂發生的，過去民主國家與中國經濟交往已無法讓中國更為民主化的情況下，我們合理預期民主國家的廠商撤出中國市場會比進去的更多，中國的經濟已無法回到過去，人民幣的價值必然會降低，因此，我國金融機構應該正視中國經濟的風險，勿再為了賺取價差而鼓勵民眾持有人民幣，這才是企業應盡的社會責任。

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