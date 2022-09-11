自由共和國》林保華／中共二十大前夕的觀察

中共二十大已經決定於今年十月十六日召開。在北戴河會議上習近平與李克強的兩條路線將如何妥協，還是一個謎。（法新社）

林保華／時事評論員

中共二十大已經決定於今年十月十六日召開。在北戴河會議上習近平與李克強的兩條路線將如何妥協，還是一個謎。這是中共的黑箱作業使然。

習近平的路線給中國造成巨大的傷害不言而喻。外交孤立不是李克強管得了，他只能就對外貿易發表意見；然而早先的「共同富裕」與其後的「動態清零」，無疑對中共經濟造成巨大傷害，爛尾樓事件、銀行呆賬、地方財政的窘境、GDP的急墮等等，都是無可迴避的事實。根據中共的體制，李克強無法對習近平明刀明槍的幹，然而可以暗地裡對他「使壞」，拿回原本屬於國務院自己主管經濟的權力。

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依照我的觀察，李克強也做到了一些。

第一，習近平已逐漸失去黨內的支持。若干會議的情況可以看到端倪。中共的政治局會議基本上每月月底召開一次，由習近平主持，名曰「學習」。但是有幾次缺席者眾。如四月底，二十五人中有六人缺席，六月中旬的有七人缺席，缺席者佔四分之一，實屬罕見。雖然四月上海疫情，也只影響上海市委書記李強與疫情欽差的副總理孫春蘭兩人；然而連習近平愛將、身在北京的北京市委書記蔡奇也缺席，是否反映政治局成員對「學習」意興闌珊，核心缺乏凝聚力？

第二，李克強支持者眾。今年五月二十五日李克強召開十萬人大會（類似毛時代的三級幹部會議），談克服經濟困難問題，國防部長魏鳳和上將出席。國防部與外交部表面隸屬國務院，但是李克強無法插手，這次魏鳳和出席，外交部長王毅缺席，二十六日王在南太平洋現身。外交部有沒有其他官員出席？然而外交部大撒幣卻是中國經濟陷於風險的重要原因之一。七月七日，李克強在福建主持召開東南沿海省份政府主要負責人經濟形勢座談會。福建省委和福建、上海、江蘇、浙江、廣東五省市政府主要負責人發言。福建、浙江是習近平的老巢，這些也是習家軍控制的地區，意味深長的是點名福建省委，豈止省長，省委書記也出來捧場。他們為了地方經濟的發展，願意配合李克強。其實這幾年來李克強已經多次利用在地方考察機會，在當地召開跨省市的座談會，以此籠絡地方幹部，避開中共中央辦公廳的管束與習近平的猜忌。

第三，經濟民生比政治鬥爭實惠。習近平利用中紀委進行政治鬥爭，李克強則關注經濟民生，尤其這些年來經濟下行，失業率暴升，地方政府財政困難、債台高築，顯然李克強比習近平更受地方政府的歡迎，至少可以向他訴苦。反之習近平的鬥爭哲學不但造成民不聊生，也「官不聊生」，就是被視為習家軍的人馬也朝不保夕。就如習近平上台，立即將愛黨愛鄉、站在搶險第一線的廣州軍區政委張陽上將一舉提拔為最重要主管人事的總政治部主任，是排名第五的中央軍委委員，在二○一五年軍改後也出任政治工作部首任主任，但二○一七年就上吊自殺。在人人自危的情況下，只有小學程度的習近平又沒有毛澤東的威望，那麼有什麼人會真心支持他？習家軍隨時可能分崩離析！

習近平上台十年，被查的貪官污吏有四百七十萬人，他們絕大多數都是共產黨員，約佔黨員總數近百分之五，他們有多少同夥與親友？關在秦城監獄的共軍將領有一個連的人數。習近平不但失去全黨的支持，也失去軍隊的支持。打仗要死人，看看俄羅斯侵略烏克蘭死了多少將校，中共的將校會真心支持習近平玩火？他們花了多少代價、好不容易爬上高位，放下舒服的日子不過，要去送死？一將功成萬骨枯，誰願意做習近平「復興」的枯骨？

因為習近平已經失去國企、民企、中產階級的支持，北戴河會議上李克強可以比較容易得到高層、地方政府以及已經離休老幹部的支持，做出比較有利於李克強的妥協。北戴河會議後，李克強南下深圳肯定鄧小平改革開放路線，習近平則到東北參觀遼瀋戰役紀念館，一個經濟，一個軍事。然後習近平居然消失兩個星期，李克強除了在深圳召開六個經濟大省座談會，要他們「勇挑大樑」，國務院還派十九個督查組到十九個省市自治區督查他們「穩經濟」的情況。

習近平的個性是不甘個人野心受挫，他會想辦法翻盤，不論二十大前還是後。新華社社長傅華在最新一期《中國網信》雜誌發表署名文章，提出要宣傳好人民領袖愛人民、人民領袖人民愛的深厚情懷，就是臭習熏天的文章，肉麻鼓吹「做到一分鐘都不站在黨的隊伍之外，一分鐘都不偏離習近平總書記指引的方向，一分鐘都不離開習近平總書記和黨中央的視野」。另外就是製造台海危機。一旦李克強出現軟弱的言行，習近平就會反撲。而要製造台海危機，除了軍方的配合，就是台灣統派的配合，然而軍方並不是真想打仗，因此台灣統派的配合非常重要，台灣要非常警覺。而習近平即將在疫情後第一次出國訪問，也是要擺脫「怕死鬼」的形象。中共黨內鬥爭還有什麼花樣，真的值得我們拭目以待。

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