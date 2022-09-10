自由廣場》楊貴妃 西施 蔣萬安

◎ 劉雲梯

我實在很難理解，蔣萬安競選團隊哪來的膽氣攻擊陳時中競選團隊都是政二代。

首先，競選團隊又不是（至少還不是）肥缺，為甚麼不可以是政二代？既非公職私相授受，況且政二代剛剛下場，尚稱清白；徐巧芯批判得這麼帶勁，怎不去點評一下張善政的「犯罪集團」呢？

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再來，要論政治權力世襲，無人比得上蔣家。楊貴妃的丫嬛罵西施癡肥？總是有點奇怪；美人相妒，好歹叫下手找些自己沒有的缺點（或沒做的事）來攻擊對方，楊貴妃要罵西施，可以用「狐媚子，總是裝病來博取皇上的垂憐」諸如此類的，罵西施臃腫？不符合多數民眾刻板印象。

或者我們可以猜測，戰鬥藍善於殺伐，狼性不改，其實也是暗藏苦心孤詣的；先算到蔣萬安龍子鳳孫，可能成為綠營的標靶，不如先指責對方也是世襲體制，大抵是打預防針的概念，多半認為把水搞渾了，蝌蚪或是魚，便分不清了…

其實蔣萬安的崛起，雖然沾了點蔣家後代的餘蔭，但不能否認他有自己努力的過程，我永遠記得他第一次選立委，夫妻倆在街頭拜票的身影。這次我不會投他，是因為我認為他六年立委的表現無特出之處，看不出有當市長的格局與能力，不是因為他姓蔣，所以我很難買單。周遭也有不投蔣的人會因為綠營也漸世襲了，所以便改投蔣萬安這樣的變化。

台灣的選舉淪為罵陣由來久遠，現在女將當道，更是轉為潑婦罵街模式，男人口角總覺得還有後戲可看，女人鬥嘴，也就噴噴口水罷了！

還公布別人電話，甚無品。

（作者為金融服務業退休，台北市民）

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