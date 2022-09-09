自由廣場》張善政記者會難產的原因

◎ 黃榮文

張善政主持的研究計畫結案報告涉及抄襲，至今未召開記者會澄清相關質疑；而隨著第三年（二○○九年）報告曝光，更多匪夷所思的情節被揭露，竟連當年度一位黃姓審查委員登在農委會電子報的文章也抄。這位審委不論當時是否知情，目前的處境都十分難堪；同理，若該計畫中牽涉到文章抄襲的相關研究人員被逼出席記者會，公開認錯道歉，爾後將如何面對親友與同事？以此推論，召開記者會的可能性甚低，要知真相只能靠鍵盤柯南了。

理論上，一個研究案如果貢獻卓著，後面的類似計畫，研究人員必會將其結案報告列為參考文獻，引述其相關論述或成果。

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筆者進入政府研究資訊系統，找到了四篇相關類似研究案，分別為二○一○年的「推動農業電子化加值應用策略規劃」與二○一一年的「農業資通訊創新技術應用研究推動計畫」，執行機關均為資拓科技股份有限公司，而二○一二年的「農業資通訊應用輔導與推動計畫」與二○一三年的「推動農業資通訊應用計畫」，執行機關則均為資拓宏宇國際股份有限公司。四案都是農委會的委託計畫，核撥額度皆遠低於張善政主持的計畫案中任一年度的經費。

看完了上述四篇結案報告，筆者得出三個結論，一、四案中沒有隻字片語提及張案內容，亦未列入其參考文獻中。應是研究人員看過張案報告後覺得乏善可陳，與其參考剪剪貼貼的二手貨，倒不如直接找出原著作來看吧！

二、這四篇報告不論在格式編排上，或是內容呈現的流暢度與清晰度，均遠優於張案，計畫主持人及研究員的能力與敬業態度高下立判；

三、研究案最重要的是產出與效益，上述四案均遠高於張案，以第一案「推動農業電子化加值應用策略規劃」為例，於國內外期刊發表數十篇的農業領域論文與報告，並組成二十八個專家研究團隊，在技術創新與經濟效益上亦是洋洋灑與灑，十分壯觀，張案則相形見絀，不知貢獻為何？加上有抄襲問題，張若全不知情，則有虧職守；若明知卻縱容，還被拔擢做到行政院長，實在是「德不配位」！準此，張善政配稱「農業界的蔣經國」嗎？知所進退吧！

（作者為彰化師大兼任教授）

◎ 蔡美珠

國民黨桃園市長參選人張善政捲入抄襲疑雲，名嘴再爆料二○○九年研究報告涉抄審查委員黃國師的文章，引起各界譁然。民進黨桃園市長參選人鄭運鵬表示，判斷這說不定就是身為計畫主持人的張善政，一直不願意公開對市民朋友完整說明的原因。並批評張善政態度高傲、左閃右躲，又訴諸政治手段提告他與鄭文燦，能跟律師開會卻不能公開說明，這不是一個尊重市民知的權利的市長參選人應該要做的事情。

筆者認為，張善政該案執行期間是二○○七至二○○九年，橫跨陳水扁和馬英九政府，現在既然是民進黨執政，就應該有責任好好調查、說明當初張善政是如何取得這個「高價」委託案？執行的情況是否與計畫契約書相符？是否涉及抄襲或侵權？

如同民進黨立委郭國文指出，張善政一再用話術規避研究計畫上的責任，強調自己合理使用，但他這幾份研究計畫到底有什麼貢獻，農委會應該追查，若有違約或不法，就應依合約內容追回款項。

身為納稅人，不禁想問農委會，究竟甚麼時候可以給台灣人民一個交代？

（作者為退休教師，新北市民）

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