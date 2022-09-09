自由廣場》理解那個企圖武裝革命的時代

序《蘇東啟案史料彙編》

◎ 陳儀深

一九六一年發生的蘇東啟政治案，牽連上百人、有五十人被判刑，涉案人絕大多數分佈在雲林縣的虎尾、北港、西螺、斗六、古坑、林內、東勢，所以過去有人稱作「雲林大橫禍」。本案的特色之一是，多位駐紮在莿桐鄉饒平樹仔腳的一○七四部隊的臺籍士兵被判重刑，而策劃此一行動的詹益仁、張茂鐘等「虎尾團隊」，是有感於雷震等人的和平組黨路線已不可行，顯示本案濃濃的「武裝革命」嫌疑色彩。

在諸般條件不足的情況下，怎麼會想到藉由台籍兵、劫奪重武器來實現政治主張呢？有充分證據顯示，蘇東啟政治案件與雷震等人籌組中國民主黨的事件，構成對國民黨威權體制的衝擊密切相關。

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翻開一九六○年七月二十四日的報紙，可以看到二十三日「選舉改進座談會」在嘉義集會的消息，大標題是「新黨九月底可成立，黨名已初步決定」，內文提到會議由許竹模、蘇東啟、許世賢分別主持。值得注意的是，嘉義這一場「座談會」由許世賢作主席、許竹模致開會詞，「約有二十餘人發言，由蘇東啟作結論。」

檔案顯示，那時期縣議員蘇東啟公開發表的言論相當激烈，一方面早已被情治單位監控，一方面吸引了虎尾一群年輕人的注意，一九六一年二月那一群年輕人遂擁護他出面當他們（從事臺獨運動）的領導人。不過，那年企圖武裝革命的「三九事件」因條件不足而半途而廢，卻被線民密報，當局準備好羅織的理由後，九月開始抓人；這就是所謂「蘇東啟等顛覆政府案」，堪稱戒嚴時期最大宗的「台獨叛亂」案件。

戒嚴時期的政治檔案是有「層次」的，二十年前第一次政黨輪替之初，筆者看到的主要是警備總部的檔案，就已經深受震撼。隨著二○一六年再度政黨輪替，政治檔案的徵集更加落實，現在可以看到更關鍵的國安局、調查局相關檔案，給人「一刀剖開」的感覺！從檔案可知當時線民密布，而行動者的武裝路線也非空穴來風，包括高玉樹、王地、許竹模等台籍菁英應是知情而且認可的。換句話說，那是一種時代氣氛，不只是雲林虎尾團隊一時的義憤，也不是蘇東啟個人的突發奇想。

國史館將在九月十七日發表的新書《蘇東啟案史料彙編》四冊，可以看到戒嚴體制各種國家機器的運轉，藉由本案予以連結呈現，令人目不暇給。尤其這兩年引起關注的線民問題，從高級到基層，本書主編在導言中嘗試從主動被動、傷害程度等角度做了責任追究的判準，值得所有關心政治案件、關心轉型正義的讀者們細讀。

（作者為國史館館長）

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