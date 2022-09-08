自由廣場》朱立倫「時間到了」，因為太尷尬！

◎ 施雅軒

九月六日「德國之聲」對外釋出國民黨主席朱立倫的專訪內容，文字稿標題以「專訪國民黨主席朱立倫：與中國對話才能避戰」為開場，乍看之下有要幫夏立言訪中辯駁之勢，但是在影音瞧見流利的英文對談背後，終於可以理解為何朱立倫以「時間到了，謝謝」作為結束，因為實在是太尷尬呀！

面對Richard Walker提問：「台灣和中國之間的緊張關係是政府的錯嗎？」尷尬！大家知道「緊張關係」是中國政府挑釁的造成結果。

請繼續往下閱讀...

「你要與中國官員談論這些你無法控制的事情，你能得到什麼成果？」尷尬！因為國民黨也知道不會有什麼結果，可是非去不可。

「你真的相信，以烏克蘭相比，更多的對話可以阻止戰爭嗎？」「你希望通過與中國的對話達到什麼目的？」還是尷尬！國民黨連習近平要什麼都不知道，行程是走一步算一步，說這種型態的對話能阻止戰爭，根本就是癡人說夢。

三年前，「德國之聲」曾對當時的國民黨副總統候選人進行專訪，當時聊「九二共識」；三年後，「德國之聲」又問起「九二共識」，對於朱主席的立場，毫不客氣點出：「這聽起來像是中方因為你說的話在訓斥和霸凌你。」走筆至此不禁納悶，如此不對盤的訪談氣氛，國民黨為何要不斷往下跳呢？也許這又是另一個尷尬的故事了！

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）

◎ 賴昭賢

「德國之聲」於九月六日專訪國民黨主席朱立倫，朱主席應對記者的內容稱不上完美，但反而更顯真實，的確可以從中察覺國民黨的中心思想。

記者在提到烏克蘭戰爭時，朱立倫重點論述兩岸對話可以避免戰爭的說法，意在強調國民黨如果成功執政，就可以開啟與中國的對話。

但記者顯然也不是省油的燈，畢竟烏克蘭在俄羅斯宣戰前，也是跟俄羅斯有著密切對話。記者隨後帶出了：「所謂的溝通在獨裁政權底下似乎效果有限。」也因此話題最後切到了兩岸溝通的基準，九二共識。

所謂九二共識已經出現快三十年，兩岸領導人都換了幾輪，但在專訪當下，朱立倫先生依然強調這是個沒有共識的共識，但他沒察覺或不願察覺的是，中國現任領導人習近平根本不容許台灣維持現狀。加上香港國安法及俄羅斯的前車之鑑，國民黨強調自己維持現狀且掌權後才能夠開啟溝通大門的立場，相形之下已顯得沒有意義。

歷史可以借鑑，香港及烏克蘭已經是最好的例子。從這次專訪可以查覺到國民黨掌權後，將會走向以前的老路，但中國早已不是以前國民黨熟悉的中國。

（作者為上班族，雲林縣民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法