自由廣場》親中藝人荒謬言行何時休？

◎ 吳哲文

藝人楊丞琳最近參加中共浙江省委宣傳部所謂文化傳播節目時，宣稱「我在台北長大、但是我是廣東人」、以及有悖於台灣人生活現實的「（在台灣）吃海鮮是奢侈的」的發言，平心而論，這不過只是自一九八○年代至今，台灣赴中藝人所累積的各種荒謬言行紀錄中的最新一筆，但楊丞琳不只引發網路輿論嘲諷辱罵，更在台灣的網路社群中，掀起一波新的吐槽熱潮。

類似現象，層出不窮，主要是路徑依賴與相互利用。中國黨政當局在過去十多年，中國經濟看似榮景可期時，以其銀彈與各種發展機會為後盾，吸引不甘於台灣「小」市場、以中文為主要語言的藝人前往發展，等到藝人上鉤、逐漸將演藝事業重心移往中國後，再逐漸收緊各種管制的圈套，或者以政治力對藝人形成軟硬壓力，使藝人配合其主旋律，以遂行各種宣傳活動，而此時已習於中國市場牟利路徑的藝人，多數選擇繼續賺中國錢、乖乖聽黨國的話，鮮少有甘於放棄赤色銀彈的情況。

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然而，親中藝人們也必須深知，台灣不是中國，固然藝人們有權利選擇自己的賺錢方式、講什麼樣的話，但任何一個台灣人在合理範圍內，也有評論這些藝人們發言內容的言論自由，藝人也必須為自己言行，負起責任；而在中國經濟敗象已露，連演藝界也愈來愈難謀生的情況下，如果繼續配合中國的主旋律起舞、做一些令台灣人感到親痛仇快的事，這樣的舉措是否明智，也愈來愈值得商榷。

（作者從事服務業、新北市民）

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