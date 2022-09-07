自由廣場》基層員警業務何其多

◎ 鄭善印

自由時報三日報導，台南市北區縣城隍廟城隍大駕夜巡，經過民權派出所時，無預警地直衝所內，將「殉職雙警」帶回城隍廟安置，允諾會為他們申冤。這是最簡單、最質樸的正義，也是最深入人心的正義，因為天理昭彰、報應不爽。然而，雙警有哪些冤屈呢？回到陽世觀點來看，雙警在崎嶇山路遇到突襲，裝備缺乏等問題，應由警察局來解決，這一部分業已刻日改善。另外一部分制度上的問題，卻難以由警察局自行改善。例如，我的一群基層警察朋友就曾告訴我，派出所至少有以下兩項委屈。

一是包辦中央與地方政府諸多其他機關應自行處理的事務。例如中央機關法院與地檢署的許多雜務，都喜歡發交派出所處理，即便連民事裁判書都要派出所一肩承擔。這是戒嚴時期留下的陋規，解嚴後更加添許多詭異的交辦事項，中央警政署無力抗拒，地方警察局長更是無力反對。此外，解嚴後，由於民主選舉所需，地方政府事務頻繁增加，凡是其他機關無力處理或懶得處理的事務，如環保、動保、戶政、衛生等都交給警察，因而派出所的「職務協助事項」，據聞有一三六項之多，但要一個警員如何做得了這麼多雜事？一古腦兒倒給派出所處理的理由，無非是派出所遍及縣市轄區，廿四小時營業，以及人力免費且使命必達。

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二是加班費與夜勤費問題。派出所工作量大到經常要加班處理，但加班費卻依其本俸計算，非但不如勞工，更比最低時數工資都低。此外，派出所員警要值夜班，但夜勤費用與日勤費相同，且夜勤時間每月變動，比起護理師的合理費用與體力調節制度，真是不可同日而語。

派出所員警有這些委屈，是從解嚴前到現在，一直如此，實在應該轉型。但如何轉型呢？觀察幾個主要民主法治國家，除日本外少有遍佈全國的派出所，即便日本的都市派出所也都只是三五人的小所，並且夜晚可以值宿，大批警力仍然留在分局，有事依報案電話前往處理。檢討起來，我國派出所員警的上述兩項委屈，實植根於過時的派出所制度，倘若廢除，基層員警才有春天。

年底的地方選舉看來各黨並無警察相關政見，只是一逕地以候選人的品格互相攻訐，且常被聲量大說話尖銳的談話節目所壟斷，這實在與民主政治有相當距離。但派出所警察隸屬地方政府，領地方政府薪水，且與國民日常生活息息相關，派出所的改變，選舉的大眾，包含警察與眷屬們，怎麼能不多加注意各黨候選人所提的警察政見呢？

（作者是開南大學法律學系教授）

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