自由廣場》執法員警為何總淪為工程人員

◎ 楊國隆

彰化縣日前發生疑因颱風逼近，狂風吹襲致號誌燈桿斷裂砸傷女騎士案件，縣長和警局長隨即下令，全面動員各派出所員警檢修縣內號誌，是否有鏽蝕倒塌之虞，希望能即時發現及補救，此舉固然在保障人民生命財產安全，但事件過後，可有意識到基層員警不該淪為檢修工人，而應力推回歸給專業的政府機關，考驗的是政治人物及警察首長的智慧，以及體恤基層員警繁重雜碎業務的心，是否總是空口白話？

國賠法第三條規定，公有公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，採無過失主義，政府均應負賠償責任，但由警察機關來擔負管理維護之責，實務上就很容易陷基層同仁於不義。以筆者在彰警局任職時所承辦同為號誌倒塌的國賠案件為例（一○五年度彰國簡字第二號），法官在判決理由中，特別提到：「被告（彰化縣警察局）亦未加強巡邏及早發現倒塌情事，就系爭號誌桿之管理顯有欠缺。」法官雖有檢視外包廠商平日維護紀錄外，但因預算及人力有限，警察局既為管理機關，各派出所處所及勤務無休的特性，督促員警在平時巡邏即有注意義務；意即告知員警在巡邏時，除了摘奸發伏外，更應就轄區的所有號誌桿「實施盤查、詢問」，以防號誌倒塌。警察局於賠償後雖可卸責於得標廠商，但不可否認的是，責任歸屬就是警察機關。

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交通管理3E是指工程、教育及執法，交通安全非全為執法員警的責任，警察官長為搏得名聲，當總工頭包攬非屬警察業務的工程給基層員警以為常態，雖警察機關為管理及設置號誌機關，依道路交通標誌標線號誌設置規則第四及第五條有其法源依據。依此，除了六都直轄市設有交通局等專業工務單位，由其管理、養護外，其他沒有交通局或交通管理科的縣市，其設置、管理及維護多落在警察機關身上。若未能剔除此重責，再有號誌意外倒塌，警察工人勢必又得全面出勤，警政署的簡化業務只是口號。

隨著時代變遷、政府專業分工多加以細緻化，警察機關是否再需擔負號誌管理及養護，有審慎評估必要，如能由行政院召集相關部會，並和各縣市首長取得共識，警政署署長若真有魄力，更應力挺警察同仁回歸治安和交通執法專業，全力拚治安，才是基層員警和民眾之福。

（作者是前彰化縣警察局法制科巡官）

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