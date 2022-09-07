自由廣場》（鏗鏘集）台灣的主張vs.中國的主張

◎ 李敏勇

一九四五年二戰結束，日本結束對台灣的殖民統治，台灣不像朝鮮一樣獨立，而是接受接收進佔的中華民國，先是被以行政長官的類殖民地統治，一九四七發生二二八事件後，才設省政府。但一九四九年，中華民國就被中華人民共和國取代。國民黨中國和共產黨中國分峙台灣海峽兩岸，國共都對台灣有中國的主張，台灣人雖被以回歸祖國稱之，在歷史上卻是「悲劇性的開端」，糾葛拖延迄今，已經七十七年。

蔣氏黨國時期，在台灣的「中國的主張」是以台灣為基地的「反攻大陸，解救同胞」，動員戡亂時期臨時條款鞏固的戒嚴體制維持卅八年。國會全面改選、總統開放直選是李登輝時代的事，已戰後半世紀。中國國民黨在台灣的「中國的主張」其實是蔣氏黨國為了壟控統治權力的施為，彭明敏師生「台灣人民自救宣言」的警訊，換來政治迫害；一些「外省人」精英的民主化和國家改造論，也換來牢獄之災。聯合國代表權被中華人民共和國取代，仍死抱「中國的主張」，造成「中華民國」只能在台灣講給自己聽。

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「中國的主張」在一九四九年，中華人民共和國成立後，應該已不是中華民國說三道四說了算。中國國民黨蔣氏父子體制統治台灣的時期，中華人民共和國不斷以解放論這個廿世紀共產革命愛用的口號對台宣傳。冷戰時期蘇聯，中國的革命輸出不斷，直到東歐自由化、蘇聯解體，全球化以經貿合作的新時代，解放論才冷卻下來。但中華人民共和國走資化崛起，一帶一路的新擴張策略，烏雲再現。普廷發動侵烏戰爭也是這樣的黑路數。

在台灣的「台灣的主張」是李登輝出書闡述的政治路線，不同於國共對台灣的「中國的主張」，這樣的主張被中國國民黨排斥，卻是民進黨和台灣屬性政黨的路線，更早更可追溯彭明敏師生的自救宣言。民主化以後的台灣政治紛爭、糾葛，基本上來自在台灣的「台灣的主張」與「中國的主張」的衝突。一九四九年以後，在台灣的中華民國獨立於中華人民共和國之外，但中國國民黨政治人物反對在台灣的中華民國這個國家是「獨立」的國家。獨立的國家為了存在，當然可以進行保護實存（Being）的法理作為，包括對於認同、歸屬爭議的國家名號及識別象徵系統。

台灣政黨的政治努力應該在於實踐「台灣的主張」，這是台灣國民的權利和責任。中國國民黨如果不改弦易轍為台灣國民黨，可以視為只是為「中國的主張」存在的政黨，自外於台灣，並無在台灣存在的必要，正常政黨競爭不可能。台灣的民主化是為了生活在台灣的人民的國家邁向文明世界，而非為了再成為專制惡權國家的殖民地。中國國民黨昔日以戒嚴統治脅迫台灣人民服從其反攻大陸的國策，台灣民主化以後逆反其國策，欺騙台灣人民跟著它附共降中，已無格存在於台灣。

（作者是詩人）

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