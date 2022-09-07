自由廣場》（林保華專欄）我就是好戰分子

曹興誠董事長兩個記者會，喚醒了台灣人的熱血，改變了台灣人「抗中保台」的面貌。這以前，抗中保台似乎是政府的事情，老百姓只是等待政府的徵召與命令，社會上沒有形成一股「人人有責」的氣氛，也沒有激發太多人關注。曹董出手，一個是拋出卅億元，吸引人們的眼球，知道他是玩真的；而且這卅億元怎麼用是經過思考，主要用於對於抗中保台的認知與士氣，接著是要訓練卅萬名神射手，這是對計畫更具體的落實了。而且已經召開相關的會議。

看到這些，我很感慨，文人書生講多少遍，都陷於清談，企業家話不多，貴在於執行力。而且有資金做後援，就可以按照計畫一步步去做。隨著神射手的報名與訓練，我相信台灣社會的氛圍會有顯著的轉變。武裝抗共是一種榮譽，國軍如是，民間也是。我一直感慨日本統治台灣時間太短，武士道精神來不及取代「貪錢怕死」的中華文化，現在到了改變的時候了。

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對此我也有掩不住的興奮，雖然我體能不佳，但是在意識裡卻是深深的「好戰分子」。從中學時代就喜歡讀戰爭小說、看戰爭電影，下棋喜歡下軍棋勝過象棋。由於中共對「革命戰爭」的宣傳，我曾有「余生也晚，沒有機會參加抗美援朝」的遺憾。我深受中共的宣傳，沒有革命戰爭，世界革命就無法實現。然而在認清中共的邪惡本質後，我也認為，如果不是通過戰爭，是很難推翻共產黨的獨裁統治，改變中國侵略擴張成性的政治制度。

我曾經提到過，義大利反戰組織Isodarco五年前在台北舉辦的國際研討會，我的演講題目就是《對流氓國家需要以戰止戰》，在會上只獲一位加拿大學者的支持，其他多持反對態度。我還在中國的文革期間，看到珍方達等人在美國反戰，感到不可思議，中共要消滅你們，你們還反戰？我對某些左膠的反感從那時開始，那時只限於和平主義者。到日本看到那些反戰人士的示威也很討厭，到時你們的頭顱是怎麼掉的你們自己都搞不清楚。我了解戰爭帶給人類的痛苦，然而長痛不如短痛，更是為了子孫後代的長遠和平。

我在中國接受過非系統性民兵訓練。課外的體育運動叫做「勞動衛國制」，我成績不好，但是體能經過磨練而有耐磨力，到現在我都有意識的繼續磨練自己。從美國來台灣共存亡，我當然想到共產黨來了怎麼辦？當時的想法是大不了跳樓不做俘虜。史達林對政敵是槍斃了事，毛澤東是慢性折磨才可怕。未來若有卅萬神射手作伴，可以不必跳樓，一起戰鬥！

據聞民進黨也有年輕人在這方面努力，再加上已在台灣落地生根的退將，將來幾股民間力量的匯合，加上政府的力量，將給中共的入侵當頭棒喝。芬蘭是先例，烏克蘭是現例，如果再加一個台灣，去它的月光進行曲，還是葬禮進行曲吧。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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