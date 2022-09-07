社論》台灣民主經驗概觀

政治很現實，成敗論英雄。扁馬風光當選，仍要看八年政績。台灣已經走上民主道路，不同的政治人物各擁群眾，起伏成敗視主流民意的抉擇而定。圖為2008年5月20日新任的總統馬英九（右）陪同前總統陳水扁（左）離開總統府。（資料照，台北市攝影記者聯誼會提供）

親民黨黃珊珊，以無黨籍登記參選，民眾黨主席柯文哲陪同。宋楚瑜稱，若黃珊珊是以親民黨登記參選，他責無旁貸，會去幫她助選，目前他暫時不作決定，看她提出什麼樣的政見，再做決定。高雄市前新聞局長王淺秋則預告：韓國瑜年底有可能復出助選。宋、韓，類似從政治的活火山轉為休眠火山，不知道什麼時候會有什麼動靜。

蔣經國以來的政治發展，出現幾個爆發力較強的人物，例如許信良、朱高正、宋楚瑜、陳水扁、韓國瑜等。許信良的中壢事件，朱高正的國會衝突，中年以上的人應記憶猶新。可惜，他們的政治生命高峰生不逢時，最後引領風騷又換人。宋楚瑜，蔣經國與李登輝的大內高手，一時民氣無人能比，宋省長空前絕後。二○○○大選前，李、宋關係生變，連、宋、扁三腳督，宋楚瑜功敗垂成。不過，親民黨應聲竄起。此後，他的政治經歷，載浮載沉。

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連戰、宋楚瑜，由分而合。二○○四挑戰陳水扁，依舊飲恨。二○○八，拜陳水扁執政失敗之賜，馬英九帶領國民黨重回執政。八年下來，這位黨國之子，也以不同的執政失敗收場。二○一六，與馬英九同屬非梟雄型的蔡英文勝選，維持現狀至今。小英號初航，公教年金改革等議題激起民怨，淡出政壇已久的韓國瑜重現江湖，韓流民粹席捲全台，把他推上高雄市長寶座。二○二○，由於香港反送中、習近平一國兩制台灣方案，台灣民意鐘擺反向。韓國瑜直攻總統慘遭滑鐵盧，隔年且遭罷免。從此，韓國瑜又從絢爛回歸平常。然而，藍營時無英雄，黨中央空洞化，韓國瑜想像依舊是藍營一線希望。

韓國瑜個人條件，不如深耕全省的宋楚瑜，勝過局限台北的趙少康。宋楚瑜，政治身段、手腕，出於深宮之中，多少有些底蘊。加上，他比較沒有意識形態包袱，深諳台灣政治的利益取向，從宋胡會到APEC領袖代表，始終沒有被媒體遺忘，在國際也不致沒沒無聞。也許，慣看政治浮沉，了然時不我予，親民黨的經營也逐漸鬆了。子弟兵，黃珊珊被吸納為台北市副市長，李鴻鈞被網羅至監察院副院長，也有回歸國民黨者。韓國瑜，政治履歷表比較陽春，或許是亂世的梟雄，卻非治世之能臣。短暫的高雄市長表現，經常演出無厘頭令人搖頭。他的商品特色，在於意識形態旗幟鮮明，人進來、貨出去、發大財，港澳中聯辦、國台辦不避嫌，至於市政、政策非其所長。在藍營的人才庫，韓國瑜不是上駟。諷刺的是，正藍，不放心將侯友宜拱為共主，洪秀柱們則嚇死小雞。所以，在新聞版面上，韓國瑜的名字出現，竟成反映藍營困境的指標。這是藍營自己要解決的難題，而朱立倫、馬英九等博士們，意識形態也畫地自限，找不出困境的癥結所在，於是摸不到脫離困境的途徑。

此外，另有兩位值得一提，一是黃國昌，二是柯文哲。二○○四，三一八，太陽花學運。兩岸黑箱服貿協議，馬英九政府遭致命衝擊。黃國昌，當時的靈魂人物，從學界踏入政壇。二○一七年底，雖倖免於罷免案，政治元氣大傷。黃國昌還稱，若時代力量當「小綠」，自己會毅然決然離開。至二○二○，徐永明涉嫌賄款，時代力量更雪上加霜。在台灣的政治名單，黃國昌似已退出第一線了。同樣崛起於太陽花學運後的二○一四選舉，柯文哲從政治素人、墨綠、皇民後裔快速變臉，二○二○擬搭配競選卻被郭台銘擺一道，手創民眾黨寄生國會、市府徒增負擔。柯的政治起手式，靠勢民進黨而擄獲本土票，幾年下來則琵琶別抱兩岸一家親。黃珊珊的政見，往往刺到柯文哲八年做不到的痛。數風流人物，柯氏與朱高正的軌跡近似：政治是高明的騙術。

政治很現實，成敗論英雄。扁馬風光當選，仍要看八年政績。台灣已經走上民主道路，不同的政治人物各擁群眾，起伏成敗視主流民意的抉擇而定。馬可仕家族，一度在菲律賓惡名昭彰，今年小馬可仕時來運轉當選總統。台灣近鄰的這個例子說明，民主選舉由於世代斷層、網路洗白、外力介選（美國也受害）等，結果越來越不可以過去的經驗來預測。這是台灣亂世梟雄的機會，也是台灣頭家辨識能力的考驗。台灣的民主才開始，三十年經驗還資淺，何況還有外力虎視眈眈。只能說，習慣正規戰的政黨與政治人物，例如綠營可能的接班人，更須提防半路殺出的程咬金。

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