自由廣場》（鏗鏘集）從巡邏到自由航行

◎ 王景弘

台海風雲變化，中國企圖放棄海峽中線，建立「新常態」；美國堅持依國際法，在台海「自由航行」。無視海峽「中線」是改變現狀，堅持自由航行卻是恢復防範衝突的舊制。

美艦巡航台海，因中國敵對所引起。韓戰爆發，美軍介入台海，目的在避免衝突擴大，既防中國侵台，也防蔣介石趁機「反攻大陸」。美國承諾保障台灣安全和第七艦隊台海巡邏，有效凍結台海現狀。

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台海巡邏與否是美國單方面決定。一九六九年，尼克森想打開中國之門，以預算限制，海軍艦艇限縮為由，撤走定期巡邏的兩艘驅逐艦，巡邏改「不定期」。

論軍事能力，從美軍開始巡邏台海到自由航行，美中相對實力差距縮小，但美國與西方國家對中國霸權行為的反應，和對自由航行的堅持，卻比美國獨挑大樑聲勢更大。

尼克森為向中國示好，不顧蔣介石政府反對，停止定期巡邏，且拒絕以出售F-4戰鬥機和潛艇作為補償；國際社會對美國的決定不吭聲，日本及其他盟國都期待華府政策轉向。

但中國圖謀稱霸，正應驗蔣介石政府的警告：養虎貽患。西方覺醒，強硬譴責「新常態」，集體支持「自由航行」：不但美國不斷「自由航行」，歐洲國家的軍艦也來自由航行，日本明確抗拒中國擴張，以攸關日本安全之理由，堅定支持台海現狀。

不但自由航行成為不定期巡邏的新常態，美國更適時批准出售射程二百哩的空對艦魚叉飛彈，增強台灣防衛能力；民主國家推動國會外交，紛紛組團訪問台灣，形成另類外交承認與支持。

過去美國對中國及台灣政策，在國內常生分歧，也受盟國質疑；時局劇變，現在美國對台政策兩黨一致，並獲盟邦廣泛支持，成為集體行動的方針。

（作者為資深新聞工作者）

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