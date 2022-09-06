自由廣場》那頭到處尿尿的中國獅子

◎ 王國論

習近平為了維穩及稱霸世界，正到處劃紅線；而控制百姓的紅線，就劃在家家戶戶的門前，它竊自認為，只要每位百姓能管控到「足不出戶」，它就穩了；料理香港新朋友，一切「送終（中）」；治理新疆，犯下危害人類罪又何妨，豈會在乎那無所作為的聯合國！

至於咱臺灣，礙著了它獨霸的去路，海峽中線劃了又劃，活像非洲草原上那頭獅子，野心太大，到處尿尿，劃勢力範圍。

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但因不知節制，到處漏尿，庫存終是有限，台海中線總不能灑兩滴就成線，臺灣固被圍島，美國眾議院議長斐洛西甫離去，八月廿八日兩艘美國軍艦，昌塞勒斯維號及安堤坦號即又來劃明中線，通過台海，照走海峽原中線老路，習大大的「新中線」，馬上被船過「線」無痕。

這頭惡獸的尿騷味，肆無忌憚，到處撒野，終於引起普世的惡感，跟隨裴洛西議長的腳步，各民主國家政要，正絡繹於途來訪臺灣，「習紅線」已灰滅煙滅。

對內，習大大破壞共產黨的體制，不惜蹂躪百姓，到處劃紅線，妄想稱帝，已到逆天而行，必是天怒人怨，於是中國大地，去年澇災、今天旱災，老天給的警訊，它都能裝聾作啞，現在大概亦只有餓昏了肚子的災民，才能起而反抗，才會憤而不顧「習紅線」，畢竟，兩眼昏花的百姓，誰還會管它習大大是不是「腎虛」了呢！

中國圍島演習的把戲是「演戲」，正像到處尿尿的獅子，僅是虛張聲勢，國內外到處樹敵，招惹八國聯軍亦在所不惜；從老毛到習皇，個個如此；果真，共產黨不倒，中國不會好！

（作者是律師）

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