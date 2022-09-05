自由廣場》﹙青年時評﹚從《台灣的勝算》談三軍裝備與規模增減

◎ 宋磊

前參謀總長李喜明將軍出版《台灣的勝算》一書，大力宣揚台灣應發揮不對稱戰力、同時應降低傳統建軍的規模，在考量機會成本、預算規模、少子化的前提下，為台灣進行最妥適的國防投資。

舉例而言，目前台灣整體的建軍發展仍免不了從各自的軍種發展作為主要考量，在所有軍種的預算項目中，難免增加台灣整體的負擔，到頭來對於能否嚇阻解放軍攻台，仍被外界打上一個問號。

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筆者認為，三軍裝備與規模必須適度裁減、放棄採購大型裝備，諸如反潛直升機、自走砲等，將多出來的資源生產包括反艦飛彈、飛彈快艇、資通部隊、擴增後備軍人的訓練頻率、場域等，較易發揮嚇阻戰力。

以空軍為例，在衡量三款主力戰機的性能後，F-16V戰機的功能最為齊全，空軍應僅保留三個F-16V聯隊的機隊，其餘的IDF或幻象戰機應全數汰除、封存，畢竟大型、大量且固定的機場與戰機，在戰時易遭到解放軍毀滅性的打擊，且飛官招募、培訓不易，刪減F-16V以外的戰機機隊，一方面將增加僅存機隊的「座艙比」，二方面生產更多的防空飛彈，反而有助於增加嚇阻力。

海軍部分，僅保留四艘基隆級、飛彈快艇部隊，其餘的巡防艦應全數汰除，水下戰力未來維持約六至八艘、排水量約在兩千噸以下的潛艦，空出來的人力則適度移往至岸基反艦飛彈部隊，擴充後的反艦飛彈即有助於增加海軍的嚇阻力。

陸軍部分，陸航、機甲部隊規模應適度降低，因直升機在戰時不易獲得空優下易遭擊毀、大量老舊的坦克車在面對共軍新一代的坦克、反坦克飛彈其生存率堪慮，未來陸軍的坦克應保留M-1系列（其餘汰除）、直升機依功能各保留一個中隊即可。此外，陸軍應擴充車載火箭彈、反坦克飛彈、點防空飛彈等小型、機動性優同時具備強大破壞力的裝備，才有機會發揮強大的嚇阻力。

基於台灣整體資源有限，刪減傳統武力的規模實在是不得不的選擇，甚至是會引發軍方與社會各界的激烈討論。然而，任何建軍路不易兩全其美，台灣若想發揮整體防衛與不對稱作戰，調整傳統武力的投資比重，恐怕才是務實之舉。

（作者為淡江大學戰略所博士生，空軍子弟）

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