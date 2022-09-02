自由廣場》弊案連環爆 中油怎麼改

◎ 蘇明通

中油員工近日又傳收賄弊案，一個在基隆負責車輛維修業務的技術員，竟然收賄期間長達二十年，總金額估計四千萬！這是自今年初高雄煉製事業部執行長辦公室被搜出二千七百萬現鈔以來，又一樁令人拍案驚奇的弊案。

總括這些弊案，涉貪人員從董事、一級執行長，到課長、基層人員都有，而且收賄期間長，顯然中油不僅內部控制失靈，也存在系統性的問題。這種現象，已經不是懲處涉案人員、廠商，或董事長喊喊口號就能翻轉改善的，必須採取地震式改革。以下幾個改革措施，建議中油參考：

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一、人員輪調。馬上分階段進行人員輪調，包括與採購作業有關的承辦、主（會）計、政風人員及其主管，斬斷久任一職後與既有往來廠商的人脈關係，打破中油內部單位間長期相安無事的消極作風，即使調動上班地點亦在所不惜。屬於一條鞭系統的主計、政風人員，另請其主管機關協助配合。

二、增修內規。訂定比中央統一規定還要嚴格的內規。在公告招標條件方面，減少未經公告的私相授受案件。在主（會）計、政風人員監辦制度方面，大幅增加必須派員實地監視驗收的規定，避免人未到現場，或只看書面文件就驗收的消極、未能掌握現場履約情形的監驗方式，防杜廠商及採購人員勾結浮報數量、以次級品履約、虛報工作成果。

三、價格資料庫。建立中油各單位需求品項的市場行情定期查價機制，及其價格資料庫，使這些品項的價格在中油內部有一個經過審核、隨時可以查閱比對的基準，避免廠商及中油人員勾結浮報預算及價格。

四、連坐處罰。弊案發生後，不僅涉案當事人，對於一定層級的主管、主（會）計、政風人員，也要一併檢討責任、懲處，避免彼等平常消極不作為。屬於一條鞭系統的主計、政風人員，通知其主管機關處理。

五、改革無侷限。中油每年在海內外辦理各種採購及銷售的總金額，高達逾兆新臺幣，其中包括保密不公開的案件，及油品、液化天然氣的煉製、儲存、輸送、銷售，檢討層面也要擴及這些海外單位及形形色色的案件，避免可能潛藏之風險及積弊。

六、獎勵優良人員。中油可以建立優良員工的獎勵措施，以表彰在工作崗位上的重大或特殊貢獻，藉此激勵優秀員工，創造為中油服務的熱誠及價值。

（作者為公共工程委員會主任秘書退休）

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