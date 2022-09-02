自由廣場》走調的台北老屋新生

◎ 王錫璋

台北市城市博覽會正於爭豔館舉行，老實說，這像是為柯Ｐ市長卸任前「大內宣」的施政簡報，宣傳文字和統計圖表過多，根本不好看。幸運的是，我從「老屋新生計劃」的統計展示，發現金華街的「原台北刑務所官舍」九月七日要正式開幕，這幾天有些廠商正在「試營運」，於是日昨先去參觀一下。

到了現場，卻發現這裡已被得標廠商改名為「榕錦時光生活園區」。一個原本要做為呈現日治時期到五、六○年代台北監獄歷史的文資老屋建築群，竟淪為十五家店進駐的「美食廣場」，幾乎佔去了所有整建完成的日式懷舊空間。

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文資展示方面，如台北監獄的歷史、監獄圍牆的留存、在此監獄被關過的台籍名人…等等的說明，全只以展示牌方式立於屋外。也就說，大熱天民眾必須站在室外曬太陽看文資，想進屋內，得要花費不貲到名牌飲食店消費，才能吹到冷氣。

「原台北刑務所官舍」在愛國東路另有一棟高級官員宿舍，早在年初即整修完工開幕，可是我白天去老是大門深鎖。最近因查閱金華街宿舍群，才知道它已經被得標經營廠商當作一家必須預約的高級料理店，一道餐食十八道菜，要價六千多元，晚上才營業。至於宿舍的文資介紹，也只以一牌示說明。想想：一般民眾哪有錢吃高級料理，才能進入這文資場所參觀呢？

台北市文化局實施的老屋新生或老房子新文化運動，初期的「文房」是公益圖書館，民眾可進入參觀、閱讀，甚或被免費招待喝咖啡；「京倫會所」也是免費參觀的畫廊；即使是建築群，如文化部主導的「台灣文學基地」，七棟建築也只有一棟外包給廠商經營餐飲，其餘六棟均做文學展示、研習及相關駐村作家之場所使用，這才不失為老屋新生的新文化運動。但台北市政府每況愈下，自「樂埔町」老屋重建後，逐漸被廠商做為貴森森的料理店使用，民眾不消費，還不容易進去參觀呢！根本失去老屋新生的歷史教育意義了。

期盼北市府不要為收取權利金，喪失了老房子新文化運動的精神才好。

（作者為台北市民，國圖前編審）

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