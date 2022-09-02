自由廣場》老共又打國民黨一巴掌

◎ 劉哲瑋

根據中國《今晚報》報導，天津業者申報進口五一六五本圖書，當中有一三二一本因書中出版日期有「中華民國」字樣，被認定「損害國家主權，違反一個中國原則」，海關予以查扣。筆者不禁想請問中國國民黨，貴黨一貫的訴求「一中各表」，為何這時候又失效了？

國民黨的兩岸政策長久以來都與「一中各表的九二共識」綁定，像是前總統馬英九就認為這是他將任內兩岸關係良好的原因，並將蔡政府任內所有兩岸問題都歸因於蔡總統沒有支持一中各表的九二共識。但事實上，中共從來都沒有承認一中各表，早在二○一九年一月二日，中國國家主席習近平於《告台灣同胞書》發表四十週年紀念會上發表談話，內容總結成的《習五條》，已將九二共識定調為「一個中國原則與一國兩制追求兩岸統一」，可以看出九二共識除了沒有「各表」空間外，也變成中國併吞台灣的宣言。

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今年，中共更進一步限縮過往對台政策中使用詞彙的定義，像是中國國台辦發言人馬曉光在六月底就表示「中華人民共和國取代中華民國政府成全中國唯一合法政府、在國際上唯一代表，並且完全享有行使中國的主權，其中包含對台灣的主權」，就是在試圖重塑「一中」的定義。以及中國國台辦於八月十日發布《台灣問題與新時代中國統一事業》，與過去兩次發布的白皮書相比，中共刪除「允許台灣自治」、「不派兵」、「不派官員來台」，也就是中共試圖仿造當今香港特區設計所謂「一國兩制台灣方案」，試圖將台灣香港化。

從以上中共發布對台政策相關文件與談話內容來看，中共根本就不承認「一中各表」，且也將「九二共識」定調為執行將台灣香港化的「一國兩制台灣方案」之論述。現在中共連「中華民國」都要消滅，為何國民黨還可以繼續抱著「一中各表的九二共識」欺騙台灣民眾？

（作者為臺灣大學政治學研究所學生）

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