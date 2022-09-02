自由廣場》國軍擊落中國無人機有感

◎ 諸葛風雲

自小英總統本周二（八月卅日）表示：對無人機適時採取必要而且強力的反制措施，捍衛國家領空安全，國軍高層緊急動起來，自台北調撥一批干擾槍，連同師資前運金馬，同時授權第一線官兵可以現有裝備進行防衛射擊。周三傍晚十七時五十九分，又有中國民用無人機闖入二膽防區，守軍就以步槍射擊，雖然沒擊落，但已引起國際媒體高度重視，肯定台灣展現防衛決心。

但中國這些企圖以無人機擾亂台灣軍民士氣的小粉紅所不知道的是，本島調撥的干擾槍，也已經悄悄抵達前線，正在進行特訓。所以周四（九月一日）中午獅嶼守軍發現民用無人機一架正企圖進入防區，立即由戰備人員以干擾槍及T-91戰鬥步槍射擊實彈十九發，予以擊落，距單位接收干擾槍還不到一天，顯示台灣並非無可戰之兵，就怕怯懦之將。網路反應、留言也都肯定國軍作法。精進相關作為，筆者有四點建議：

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一、裝備採購建案應與時俱進：前幾年單位已經申請建案採購無人機干擾設備，但未獲得上級核准，讓基層無合適裝備防衛才是要檢討的。軍方高層（尤其陸軍）更應深切體認現代戰爭的進化，避免造成類似今日無人機侵擾事件窘境。

二、國軍為戰而訓才是本務：金馬前線官兵早期都還有驅離射擊，現在趁此機會把防線重新建立，不要讓中國連小粉紅都敢侵門踏戶。前陣子我軍的自我克制，簡直就是被人看小。

三、部長、參謀總長、聯三作戰次長及部分作戰區指揮官，應考慮改由海空軍擔任：建軍用兵理念是由上而下，但是國軍長期由陸軍體系主導台澎防衛作戰，其中尤以部長、參謀總長及聯三作戰次長影響最大。這次由大鵬前部長的反應，就可知道陸軍偏安思維令人不敢恭維。

四、面對這次中國無人機侵擾，我國軍民同仇敵愾的民氣可用，至盼能順勢推動全民國防、軍務革新等相關討論。

（作者為大學助理教授、軍事部落客）

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