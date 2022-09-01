自由廣場》評八千萬元的柯政畢業展

◎ 郁良溎

耗資近八千萬，被視為柯文哲畢業展的「台北城市博覽會」上周末正式開展，除了民代揭露的貽笑國際「菜英文」官網，向來以「公開透明」、「民眾參與」為口號的柯文哲，竟於本次活動大行監控限制手段，打造禁止異議的一言堂！

早在台北城博試營運時，即被發現柯市府竟於場內佈署警力，監控參觀民眾的一舉一動，甚至近身影響民眾的行動自由。而在八月二十七日上午，社子島自救會因對展覽中「明日社子島」專區展示之片面非全觀事實內容不滿，為讓現場民眾了解真相而前往舉牌，柯市府竟為禁止不同意見的表達，濫用大量警力一路包圍蒐證，甚至強硬拖離政大徐世榮教授與在地居民，並禁止繼續參觀。而在該次衝突後，民眾赫見原先公告的民眾觀展須知中，竟火速增列了禁止於場內請願、陳情，或揭示任何標語之規定，讓台北城博成為一座只准「柯」功頌德的迷你皇城。

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柯文哲在今年七月任內最後一次施政報告時，開場便強調「促進社會對話」的制度創新，為其八年柯政的重要成果，並在結語提及「推動公民參與機制」為其執政下正在發生的願景。先前《數位中介服務法》草案引發爭議時，柯文哲與其領導的台灣民眾黨，全力抨擊執政黨箝制言論，讓台灣言論自由蒙羞。但在自己舉辦的城博會中，卻濫用警力強行排拒社會對話與公民參與，實質箝制台北市民的言論自由，給了自己一記又快又狠的回力鏢。

遭質疑利用執政資源到最後一刻的「柯政傳人」前副市長黃珊珊，在參加台北城博開幕後，才終於請辭參選，其競選口號「偉大市民、齊步共贏」，從這次城博會的一言堂爭議觀之，是否只有與滿意度屢吊車尾的柯市府立場一致的，才是夠「偉大」、有資格「齊步共贏」的市民？而亟欲讓黃珊珊守住首都，以問鼎二○二四總統大位的柯文哲，在本次柯政畢展所展現的違背民主、打壓自由的威權場景，就是其未來所要打造的台灣縮影嗎？（作者為國立台灣大學建築與城鄉研究所博士候選人）

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