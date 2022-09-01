自由廣場》拿華航購機大做文章 不是笨就是壞

◎ 陳永昌

二〇一九年二月，美國前總統川普與北韓最高領導人金正恩於越南河內舉辦二次會，東道主越南中央總書記阮富仲利用難得機會，送給到訪的川普一份見面禮，兩人共同見證貿易協約簽署，最大一筆訂單來自蓬勃發展越南航空業，一口氣向美國波音公司訂購一百一十架飛機。越竹航空下訂十架787-9 夢幻客機，越捷航空簽約採購一百架737 Max客機，兩筆訂單合計一百五十七億元美金。

越捷航空是越南第一家民營航空公司，也是全球波音737 Max最大買家。早在二〇一六年五月，美國前總統歐巴馬歷史性訪問越南期間，越捷便率先訂購一百架波音737Max客機，是越南航空史上最大一筆訂單，歐巴馬與越南前國家主席陳大光親自出席簽約儀式。川普訪問河內時追加採購一百架，不過是比照前例辦理而已。

請繼續往下閱讀...

後疫情時期國際航空業復甦，越捷與波音於今年七月中旬英國法恩堡航空展中確認，一致同意繼續執行兩百架737Max後續交貨日程，預計提供美國本土廿萬個就業機會，整體產值高達約三百五十億元美金。

無論是歐巴馬或川普，以總統之尊扮演頭號推銷員，利用穿梭訪問世界各國機會為美國拼經濟，把就業機會留在美國本土，從民主政治實務運作來看，根本是稀鬆平常的事。州長或參眾議員賣力招商或推銷，民選政治人物照顧自己選區的企業與選民，完全是分內應該做的事，如果沒有努力促成幾筆訂單或交易，反而是失職不負責任。

即使是不需要對選票負責的習近平，拿大筆商業訂單做為地緣政治籌碼，其實更加得心應手。二〇一五年九月，習近平抵達美國進行國事訪問，第一站西雅圖就是波音公司總部所在地，習近平在波音工廠宣布三百架飛機採購訂單，宛如送給歐巴馬的伴手禮。隨著美中貿易戰升級，兩國關係全面惡化，美國商務部曾指控北京當局從中作梗，阻擋民航公司履行波音公司購買合約。而中國南航等三家航空公司七月初宣布，採購空中巴士公司二百九十二架 A320客機，背後動機無非是報復施壓華盛頓當局，同時以經濟甜頭引誘拉攏歐盟，分化歐美跨大西洋夥伴關係。

有人拿華航採購十六架波音787-9客機大做文章，如果不是對國際地緣政治懵懂無知，就是別有用心，刻意污名化台美雙邊經貿關係更趨緊密。

（作者為企業專業經理人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法