自由廣場》5736萬，這也未免太好賺！

◎ 王坤楠

請問一下張善政，你只是受託「蒐集資訊」意謂去國內外期刊、雜誌、論文、簡體字變成繁體字、英文翻譯成中文而東抄抄西抄抄；也不用將自己所學的什麼「土木工程」、「土木與環境工程」等碩、博士的學識去絞盡腦汁自己研發親自寫的農委會「研究計畫」，就爽領國家五七三六萬元，這也未免太好賺了吧？

小老弟（筆者大你三歲才敢如此稱呼你），這是台灣納稅人的血汗錢，還在辯駁沒有一塊錢落入自己的口袋，請問你在當志工嗎？又敢辯駁「翻譯摘取」國外各類文獻精華是無可避免的即必要的並無不妥，但你又沒註明出處，這是你「偷吃步」！最大的敗筆！把別人所研究出來的knowhow占為己有，這更是令人痛恨、看不起！

請繼續往下閱讀...

還有，自二○○七年起三年宏碁公司執行農委會「農業電子化發展策略分析與規劃」計畫，翌年國民黨馬英九執政，我看了媒體報導都沒有人在談論到農委會裡當初到底是誰負責審核張善政所提出的研究計畫？允許通過這個研究計畫而撥出款項，總是有公務員簽名蓋章吧？

前任新竹市市長林志堅的碩士論文，近日因被人爆料抄襲別人的資料、言論，而被中華大學、台灣大學撤銷學位，那張善政這五七三六萬元，農委會是否依法行政追回入國庫呢？（作者是退休金融人員，新北市民）

花蓮農夫真會賺！

◎ 田豐文

國民黨桃園市長參選人張善政被爆料任職宏碁公司副總期間，申請農委會三年五千七百三十六萬元的研究案，涉有嚴重抄襲問題，農委會主委陳吉仲表示，會責由主管的科技處釐清，並請當事人說明，如違反約定，就依法辦理。

張善政之前多次批評林智堅論文案，誠信破產就該退選，自己卻涉及更大利益的抄襲疑案，現在外界也以同樣的呼籲，要求張應退選，張及國民黨勢必搬出一堆冠冕堂皇的理由搪塞，就請選民睜大眼睛看清楚參選人假清高的真面目。

張善政在花蓮購買一甲地，也時常回花蓮墾殖花木果樹，以前曾說過「要選副總統，不如當農夫」，引發爭論，現在終於知道這個農夫真的很不簡單。但筆者認為，五千多萬元的研究費，數目相當龐大，而且來自人民的納稅錢，當時如何申請、核准、審查及給付費用，整個過程有沒有涉及私相授受或利益交換等不法行為，是否構成偽造文書、詐欺或貪瀆等刑事犯罪，檢調單位有必要盡速調查。（作者為公務員，新北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法