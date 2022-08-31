自由廣場》從張善政案 看政府研究計畫

◎ 陳冠甫

國民黨桃園市長參選人張善政遭週刊踢爆，過去以計畫主持人身分向農委會申請三年的研究計畫涉嫌抄襲爭議，對此，張善政回應是受農委會資訊中心的委託，蒐集網路相關資訊，並非論文研究與學術研究抄襲狀況不同。

某種程度，張善政陣營想以單純搜集資料而非撰寫學術研究開脫，利用民眾對政府研究計畫的資訊落差「偷換概念」。直白說，一般研究生論文無法換取預算，至多申請優秀論文獎學金。具備教授資格的張善政則不同，不僅可擔任計畫主持人，更可以代表研究機構接案，申請研究經費。但若有抄襲、瓢竊不只有誠信爭議，還有法律問題。

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值得注意的是，任何行政及政策類委託研究計畫都須符合「行政院所屬各機關行政及政策類委託研究計畫經費編列原則及基準」意即包含農委會在內任何行政或政策類委託計畫，必須符合上述規則。規則內對於各種建議項目、費用有清楚說明，完全打臉張善政陣營說法。

特別張善政稱「研究案為搜集資料與學術研究不同」，但所謂「資料搜集費」項目費用應以「購置參考書、期刊或影印必要資料，以及資料索費為限」，想硬拗整份報告都為資料搜集的成果。

政府研究企劃書簽約前會多次修改，調整人事費、業務費、行政管理費比例。資料搜集費按前述規則僅佔一小部分，又如國民黨文傳會副主委林家興指出，委託案不只寫報告，還要辦考察、辦研討會座談會等，於送出企劃書草稿時都必須寫明預算配置，如座談出席費、場地租借費、報告印製費，臨時工資，甚至雜支費不可超過總額之五％，皆需按照規定，要不難以取得委託案。

取得委託案後，聯繫群組通常會納入業務管理單位人員，即政府機關承辦人，以利各項計畫執行中符合契約規範，計畫結束後還有除業管單位還有評審委員。除非有外力介入，其他流程只是走過場。否則根本難以想像，如此鉅額且長期的委託案會有這般離譜情況。

一般來說社科類相關委託研究計畫，大多在百萬內。若單純搜集、翻譯資料，以科技部（國科會）長期有補助各學門經典譯注的計畫為例，為期一年不過五六十萬，教授就要完成翻譯學科內幾十萬字的經典書籍，對比之下，就會明白張善政的研究案有多特別了。

（作者是台北大學法律研究生）

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