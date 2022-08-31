自由廣場》對中共存有幻想的國人該醒醒了

◎ 陳啟濃

中國山東青島官方近日對學校公布一批禁書名單，台灣作家龍應台的所有作品，都赫然在列。雖然龍應台的大中國思想，還跟中共「一個中國」政策非常貼近，她的著作還是受到查禁，這樣的現象反映了幾項事實：

中共的所有主張與作為，不容許任何人的批評指教，所以即使龍應台認同中共「一個中國」的主張，由於她對「反送中」運動曾表態支持，已觸動中共的敏感神經，中共是不可能讓學生閱讀一個具有自由思想作家的作品。

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在中共的極權領導下，每個人單單主張表達支持還是不夠的，還需要對中共所有的一切政策，不能有任何異議。正因為中共的領導階級深切體認，自由民主價值的思想才是共產黨領導最大的威脅。

其次中共生存的核心是鬥爭，人人都必須批鬥他人才能生存下來，更何況對於批評中共作為的人，當然是必除之而後快。正如歐陽修「朋黨論」所言，共產黨員成為同黨同志，靠的是利害關係，要的是權力利益，就好像黑道幫派，沒有什麼價值跟信念。今天的同志為了利益，明天可能就變成敵人。

從山東青島的禁書名冊，更能看出中共對於控制人民的思想，真正的無所不用其極。思想可以成為力量，中共怕的正是當人民覺醒，追求民主自由的生活，會威脅到中共的統治基礎。所以查禁誰的書不重要，這個人支持「一個中國」也不重要，最重要的是共產黨能繼續掌權，繼續愚弄人民，繼續利益分贓。

台灣支持「一個中國」主張的任何政黨與國人，也該醒醒了，中共要對付的人不會只是台獨人士，還包括所有熱愛民主自由的台灣人。中共根本不在乎台獨，而是要毀滅掉所有對共產黨統治有威脅的價值與生活。

（作者是教育人員）

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