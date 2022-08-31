自由廣場》（林保華專欄）「馬習會」陰魂重現？

中國國民黨副主席夏立言在中共兵臨城下舉行軍演時帶領代表團訪問中國。不顧敵我意識夜奔敵營，顯然是急於達成某一「任務」，這當然不可能操在國民黨手裡，而是聽任中共擺弄，主要目的就是表達台灣最大在野黨支持中共的統一大業，否定美國眾議院議長裴洛西台灣之行。

行前國民黨聲稱此行不會涉及政治事務，也不會見高層人物。最後證明都是謊言，是國民黨欺騙台灣人，還是國民黨被共產黨騙？國民黨主席朱立倫與夏立言都必須出來說清楚。不過從這次國共的行事作風與雙方出面的主角，都與二○一五年的「馬習會」相似。

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八月十日出發的國民黨代表團，是在八月四日才向陸委會遞上出訪「特急件」；當年十一月七日舉行的馬習會，是十一月三日被自由時報探知首先披露，馬政府才被迫承認，否則還不知要黑箱到幾時！為何兩次都採用這種突襲方式？就是他們自己知道做的事情見不得人，越保密越好，這樣政府或反對黨，尤其是民眾知道了也來不及思考來應對。這是列寧式政黨的黑社會行為方式。

八月廿四日，夏立言在昆山與中國海協會會長張志軍餐敘。張志軍現在退居二線，馬習會時他是國台辦主任，該年十月，夏立言以陸委會主委身份訪問廣州，就是與張志軍會晤，且稱由張志軍提出「馬習會」的議題，經雙方討論後在十一月舉行。

雖然夏立言最終沒與國台辦主任劉結一見面，廿五日晚間還是與國台辦副主任陳元豐餐敘。陳元豐也是當年馬習會的要角，當時他已是國台辦副主任。馬習在新加坡會晤，雙方代表團各六人，中國方面，張、陳排第四與第六，台灣方面夏立言排第四。

由馬習會的老班底會談，尤其由「現行」的陳元豐出馬，去掉可以公開表達的談話內容，是否也在密商第二次馬習會的可能性？

馬英九渴望解禁後的再度馬習會，因為沒忘卻諾貝爾和平獎，國民黨要員中，馬英九的意識形態與習近平的「中華民族偉大復興」最接近。習近平也有再次舉行馬習會的迫切需要來挽回他在中國的聲望與失去的某些權力。

這涉及到八月廿二日聯合報系《經濟日報》為何會有那個「李上習不下」的「編譯」報導。說「習不下」是給習留面子，防他狗急跳牆。明明要透露北戴河會議的重大訊息，為何要扯上洪秀柱與習近平的月光進行曲？結果台灣人把注意力全放在洪秀柱身上而忽視中國政局正在發生巨變。我的解讀那是提醒台灣，中國發生的巨變會影響台灣，因為習近平可能以「反台獨」進行反撲，反撲可有兩個形式，利用馬習會是文的，但也不排除武的一手，洪秀柱們就是內應。

台灣目前處於選舉敏感時段，習近平為自己權位才不會顧及國民黨死活。國民黨就繼續做豬頭三吧。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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