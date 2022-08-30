自由廣場》我家巷口那家就好

◎ 張約翰

米其林指南必比登上週推薦名單公布，由於首次納入台南，而台南又是台灣大眾耳熟能詳的美食之都，因此格外受到注目，也引發一場關於「幸好沒有我家巷口那家」、「能上必比登是件好事」的論戰。

必比登的推介標準，官網說明是「能以一定價位以下，吃到優質的三道料理」，台灣的價位標準是一千元新台幣，換句話說就是庶民美食。也因此，入榜的店家常常是許多人記憶中的、甚至至今都時常光顧的店家，這場論戰人人都有資格參加，為論戰增添更高的熱度。

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食物既是集體的文化認同與禁忌，又是個人的人生經歷。食物的材料、烹調、口感、氣味，既是集體的歷史印記與文化變遷，又代表個人的成長記憶與感情。也因為食物在集體認同與個人記憶情感兩個層面的代表性，因此對一種食物、一間店家的褒貶，很容易挑動集體與個人的敏感神經，也使得對食物的評論成為網路流量的重要管道。

由於食物既是集體認同的代表，又有極大的個人差異，因此各種「某某地方十大某某食物／店家推薦」類型的農場文、外國網紅的在地美食體驗、固定節日必會戰南北的食物論戰，除了是生活指南、文化認同，也是流量操作不可或缺的手法，亦即流量密碼。

為食物而堅持甚至為食物而論戰，顯示出我們為了保有文化集體認同願意付出的代價，以及對個人經驗的珍視。但當食物如此上升到意識形態層次時，就會出現光譜上不同位置的衝突，尤其是光譜兩端；必比登名單與我家巷口那家之間形成論戰的兩端時，集體認同與個人生活經驗之間就形成互斥。

如果有了以上的理解，再去看必比登推薦名單的論戰，就比較能保持平常心。沒有登上必比登推薦，不代表我家巷口那家就比較差，也就是不代表我的品味、我的記憶與生活方式受到否定。上了必比登名單，也許人潮變多剝奪了我上門的機會，不過巷口那家也許還能多開幾年，總比永遠從我生活中消失要好。

就筆者個人而言，生活圈中有哪些店家值得一去再去，是相當私人的感受，並不會因任何具備或不具備公信力的評鑑與嘴砲而動搖，當然也不值得為此與人口舌相爭。日常用餐與其專門跑老遠去名店排隊，還是我家巷口那家就好。

（作者是世新大學傳播博士）

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