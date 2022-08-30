自由廣場》外役監的問題在於管理

◎ 李坤隆

在兩個優秀員警被殺害之後，有太多的問題需要被提出來改善，而外役監的問題，更是重中之重，如今甚至有民眾提案要廢除，顯見這樣的問題已經造成民眾內心的不安，相關單位絕對應予正視。

個人認為，外役監的存在還是有其必要，不僅是往後連結出獄後的社會型態與心態，對於表現良好的受刑人更是一種鼓勵，所以不應以部分環節出問題就全面廢除，因噎廢食的結果，恐怕會衍生更多後遺症。

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因此，我們必須檢討的是整體監所管理問題，外役監當然是其中最重要的部分，尤其我們看到事發後，主事者的態度是一味的推託與卸責，顯見這種監所文化本身就是一個很大的陋習，如果不從管理上著手，進行整體制度的改善，恐怕類似悲劇還可能繼續出現。

過去，監所管理即曾傳出許多匪夷所思的狀況，或許是因為未造成社會恐慌，所以總是輕輕帶過，而這次殺警案所造成的社會震撼，已迫使政府必須更嚴肅面對，尤其監所管理與全套制度的執行缺失，畢竟我們再也經不起，像這次這麼大的衝擊了。

首先，人事必須做適度調整，因為管理最重要的就是不能陷入人情糾葛，而在監所管理中，卻是最容易陷入如此情境，因此人事調整是當務之急。此外，在外役監的管理要更嚴謹，通報要更即時，懲處要更具體，否則無法杜絕這種外役監逃脫的現象。

監所的管理是司法體系改革中最大的漏洞之一，值此關鍵時刻，政府如果可以從這裡著手，相信還是可以挽回民眾對於司法改革的信心。

（作者是正修科大通識中心教師）

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