自由廣場》（鏗鏘集）總教練瞎搞犧牲打

◎ 王景弘

朱立倫自命國民黨年底選舉的「總教練」，第一招便玩犧牲打，在敵國武嚇聲中，派副主席夏立言去中國自取其辱，結果犧牲打變成被雙殺。沒有王金平的國民黨走向失根與落葉。

不顧政府勸阻與民意反對，朱夏堅持登陸「求和」，飽受羞辱，換來黨內和輿論一片罵聲，兩人竟能厚顏吹噓他們本事過人，願意承擔與中國溝通，反責怪民進黨政府不知感謝！

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和平的口號容易喊，也很誘人，但沒有正義，寧可屈膝為奴的和平，所需功夫只要臉皮厚，膝蓋軟；具正義與尊嚴的和平，就需要學提出六項保證的雷根，以實力維護和平。

朱夏「牛屎塗面」而不自覺，「堂堂」國民黨副主席，到中國還坐十天防疫監，所見之人不過是國台辦尾端副主任，和到台灣被罵滾回去的海協會長；「被溝通」的話還是「一中」共識反台獨，武嚇我行我素。

習近平蓄意赴錦州巡視「遼瀋戰役紀念館」，羞辱國民黨在「內戰」兵敗如山倒，也以「內戰」意淫國民黨敗逃霸佔的台灣是「中國」的一部份，升高「戰後秩序」是「一個中國」調門。

犧牲打旨在掩護隊友前進，夏立言犧牲打卻是犧牲自己，幫中共雙殺國民黨，連帶損害台灣利益。夏立言不是「金平族」，而是馬英九親中族，已有「拒美親中」前科，但沒有選舉民意壓力，最合適出場犧牲打。

兩蔣威權統治，「通匪」是死罪；民選政府，權責分明，在野黨不在其位，未經政府授權，「通敵」雖非死罪，但逾越分際通敵也非人民所能接受。有幾分本土氣息的前主席江啟臣頭腦比朱夏清楚：夏立言是做「吃力不討好」的事。

總教練瞎指揮，打擊手閉眼睛觸擊，中國繼續暴投直砸打擊手，真是壯烈的犧牲打！

（作者為資深新聞工作者）

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