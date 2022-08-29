自由廣場》5770億元的荒唐政見

◎ 林柏寬

桃園市有位將參選市長的人說「年輕人在桃園買房，由政府來出自備款」，這位聲稱在地經營多年的「前」立委，應該數學能力很差，財政紀律的概念也屬於「死當」層級！

桃園市的人口總數約二二七萬人，年齡在二十至四十歲間的年輕人約有五十七萬七千人。如果桃園市政府要幫年輕人負擔購屋頭期款，光是以一百萬的頭期款「低標」計算，就要五七七○億元。以桃園市一年總預算約莫一二七六億元，這位市長參選人一旦當選，四年期間吃公家飯的人薪水全停發，所有市政建設都停擺，全部的預算都拿給年輕人去付購屋頭期款還不夠。就算五七七○億打個對折，恐怕也應付不了人事等固定支出。更何況，年輕人買房不光只是頭期款的問題，後續三十年的房貸才是人生最艱難的挑戰。貸款一千萬，房貸三十年，一個月需繳本利和約三萬五。付了頭期款，後續房貸又該怎麼辦，這位市長候選人還要加碼提出買房全數由桃園市政府買單的荒謬政策嗎？

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在野政治人物要競逐大位，提出可行的牛肉政策與願景理想，是很吸睛的方式。但哭訴自己有多委屈，身旁陪同力挺參選的人盡是一些他黨看戲的名嘴，提出的願景政策只要按按計算機就知道不可行，他真以為桃園市民、桃園的年輕人那麼笨、那麼好騙嗎？

（作者為國中數學教師，台南市民）

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