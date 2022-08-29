自由廣場》請習近平聽聽朱元璋的告誡

◎ 李筱峰

中共經常對外宣稱「台灣自古即為中國領土的一部分」，以此做為對台統戰的藉口。習近平掌政之後這句話出現的頻率更高，對台耀武揚威，機艦擾台、實彈演習，威嚇變本加厲！

然則，台灣真的自古就是中國領土嗎？在中國古文獻中，表明「台灣自古不屬中國」的資料太多了。僅舉以下明太祖朱元璋的例子來看：

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一三六八年明太祖朱元璋登基，頒發聖旨，指出台灣是一個島國，叫小琉球國，位在中國東南方，與朝鮮國、日本國、大琉球國都不屬於中國統治的國家。原文如下：「東北，朝鮮國。正東偏北，日本國。正南偏東，大琉球國、小琉球國。」記載台灣與中國方位關係，極為清楚。

朱元璋告誡子孫：「吾恐後世子孫，倚中國富強，貪一時戰功，無故興兵。將不征諸夷國名開列於後……小琉球國。」意思是說，不要以為可以在歷史上留名，就可以依賴中國富強，貪圖戰功，隨意討伐，這些週遭十五個國家永遠不可入侵，其中包括當時被稱為小琉球國的台灣。

一三七一年朱元璋又再頒發諭旨：「海外夷國，……不為中國患者，不可輒自興兵。古人有言：『地廣非久安之計，民窮乃易變之原。』」意思是說，海外這些包括台灣在內的島國，如果不危害中國，不可動輒用兵，古人說：土地廣闊不是長治久安之計，人民窮苦才是滋生變亂的源頭。所以朱元璋立下這道永久遵守的告示。

朱元璋這些話，實在很值得習近平和中共當局深省。中共當局也許會說，台灣到了滿清帝國時代就正式被納入中國版圖了。其實，細究中國歷史，滿清入關滅掉大明帝國，其實是中國被滿清滅亡（和所謂「元朝」一樣，中國是被蒙古征服）。所以清末同盟會的革命誓詞，才會出現「驅逐韃虜，恢復中華」，這句話就是從朱元璋學來的，朱元璋舉兵反抗蒙古統治時，就是標舉這句「驅逐韃虜，恢復中華」。同盟會和朱元璋要驅逐的「韃虜」，指的就是滿清和蒙古，驅逐他們，才能恢復「中華」。

中國既然是被滿清所滅，則台灣被滿清併吞，豈能說是中國的一部分？

今天不論台灣，或是朝鮮、日本，皆是「不為中國患者」，請習近平好好聽聽朱元璋的勸告，不要「貪一時戰功，無故興兵」「地廣非久安之計，民窮乃易變之原」！

（作者為台北教育大學名譽教授）

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