自由廣場》無人機事件 陸軍補救之道

◎ 陳國銘

繼二十五日中國無人機入侵二膽、守軍拿石頭丟擲被拍攝後遭到訕笑，二十八日又發生無人機入侵小金貴山事件。目前軍方的應處方式為：發現、拍照、通報上級、廣播驅離與射擊信號彈。以上作為驗諸實際經驗來說效果為零。

無人機入侵議題在外島的部分需先解決空域管制問題，這部分牽涉到金防部、金門縣政府、民航局與金管處的協商。以貴山來說這邊還有駐軍，因此為金防部管轄範圍。

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對付這類中小型無人機的騷擾，各國多以硬軟殺方式因應。硬殺包槍械、飛彈與雷射射擊等，軟殺主要指訊號干擾。小型無人機一般來說不易以槍枝擊毀，飛彈襲殺性價比太低，雷射武器國軍尚未建置，因此目前大約只有軟殺可供運用。

目前國防部的回應是等待中科院反無人機系統完成後，明年優先配發外離島，問題是九月到明年還有四個月，這四個月的空窗期難道只要守軍繼續撿石頭、向上級通報與拍照？這些都不是民眾對金門駐軍的期待。

現在解決的方式是趕緊放寬接戰規定(ROEs)與用槍時機，這些權責在金防部指揮官。金防部在第一次新聞稿中說的很清楚，中國以無人機擾金門是打認知作戰，這邊補充說明的是中國期望透過拍攝影音照片突顯我守軍驚慌失措、沒有適當兵器反擊、甚至連槍都不敢拿、不敢射擊的無能樣態，後續果真如其所願，這不能不說是陸軍的失職。

為因應後續中國無人機對大金門的進逼，陸軍得趕緊擇令放寬用槍時機，在軍方所負責的空域，碰到目視距離、射程範圍內的無人機，一律開槍擊落。全世界大概只有台灣陸軍發射信號彈示警的，槍械與其使用還是有其必要。

其次是陸軍得趕緊將無人機干擾槍調撥外離島，這類軟性干擾槍空軍與國安單位都有配發，陸軍因為籌獲等問題無法廣配，優先跟空軍單位調用似乎成了首選，以防共機再度擾亂我民心士氣。

（作者為軍事雜誌編輯）

緊急採購反制裝備

◎ 諸葛風雲

中國軍方或民間運用各種小型無人機，高頻率的進入我國防區空域，意圖凸顯國軍無力反制的窘境，讓人想起二○一七年時任國防部長馮世寬，對於無人機闖入機場或航道，立即指示：「威脅就在眼前，不用請示上級，對於闖入機場的空拍無人機一律予以擊落」。這才是正確的應處。以下建議供參考：

一、授權以現有武器開火：對於已發射信號彈仍執意闖入的無人機，應以現有步槍、機槍以曳光彈編成火網阻攔。否則等到被看光光，萬一開戰那就直接BBQ了。

二、向本島單位調撥：緊急向本島空軍等已經配備無人機電子干擾槍的單位調用，以解燃眉急。迫降中國幾架小型無人機後，應可緩解目前被看小的狀況。

三、動用緊急預備金緊急採購：最近國際媒體紛紛報導波蘭已捐贈八百架台灣民間公司生產的Revolver 860無人機給烏克蘭，並已發揮戰果。目前國內很多廠商都有生產無人機以及相關反制系統及裝備，此時應該動用緊急預備金採購，增加應處手段。

目前中國無人機的侵擾雖屬認知戰的層級，但如果連無人機都不敢動，談何防衛？請軍政高層一定要硬起來！

（作者為大學助理教授、軍事部落客）

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