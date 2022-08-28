自由廣場》薩德「三不一限」？ 韓國政治大戲登場

◎ 陳永昌

南韓外長朴振訪問中國，被視為南韓總統尹錫悅上任以來第一次外交考驗，美國部署終端高空防禦飛彈（薩德系統）議題終究無法迴避，中國外交部片面重申薩德「三不一限」強硬立場，引爆兩國新一回合緊張關係。

朴槿惠政府二〇一六年宣佈允許美國部署薩德系統，中國強烈抗議損害其戰略安全利益，祭出「限韓令」經濟制裁，全面禁止陸客團前往南韓旅遊，韓流偶像明星也遭到封殺。南韓主要財閥之一的樂天集團，與南韓軍方協議換地，提供作為薩德系統基地，淪為頭號抵制目標，旗下百貨與超市被迫全數撤離中國市場。

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文在寅接著上台後，主張親中、疏美、反日外交路線，在美中兩強間維持「戰略模糊」，積極與北京修復關係。所謂「三不一限」是指：不追加部署薩德系統、不加入美國飛彈防禦系統、不推進韓美日軍事同盟，並限制已經部署的薩德系統運轉。對於前者「三不」，文在寅對內一貫說詞為純屬立場澄清，並非承諾或協議。完全相反，中國堅持是兩國間承諾，屬於南韓應該遵守的協議，並延用於接手的新政府。

吃定尹錫悅新手上路，中國得寸進尺，在「三不」外新增加「一限」，頭一次公開將限制薩德系統運轉列為南韓承諾事項。從台灣經驗看來，北京當局不過是故計重施，使出虛張聲勢畫設紅線慣用伎倆，意在試探尹錫悅政府的底限，引誘其落入北京當局片面定義「核心利益」陷阱。

競選期間尹錫悅多次表明：部署薩德系統事關國家主權。勝選就任後，尹錫悅矢言放棄前政府不追加部署薩德立場，公開宣示參與由美方主導全球飛彈防禦系統，締結美日韓三方軍事同盟。針對中國片面說法，南韓總統辦公室出面駁斥：薩德系統不容妥協，永遠不會成為談判桌上主題，現有薩德基地八月底將完全恢復正常運作。

當初，為平息北京當局對薩德系統怒火，讓二〇一七年底北京國事訪問風光登場，文在寅是否欺瞞南韓國民，做出屈辱性秘密承諾，南韓大報《朝鮮日報》社論寫道：如果（一限）消息屬實，允許其他國家干涉本國國防設施運轉，創下全世界前所未聞惡例，南韓將連主權國家都稱不上！

文在寅政府後來以環境影響評估等技術性理由卡關，再加上抗議團體封路阻擋基地進出，薩德系統一度陷於癱瘓，實質上無法運作，《朝鮮日報》質疑並非空穴來風。文在寅「三不一限」自我閹割，南韓倒退回卑躬屈膝看中國臉色的朝鮮王朝時代！

上任剛屆滿一百天，尹錫悅民調迭創新低，會不會靠著徹查「三不一限」秘密承諾真相，清算文在寅過度讓步政治責任，一舉反轉施政滿意度，新一齣南韓政壇大戲才掀開序幕。

（作者為企業專業經理人）

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