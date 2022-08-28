自由廣場》雨都缺水，雙溪水庫呢？

◎ 自由廣場》

有「雨都」之稱的基隆，因今年七、八月降雨偏低，自八月十五日開始，是全國唯一水情由藍燈轉為「水情提醒」綠燈的地區；二十六日水公司一區處副處長說，若再不下雨，將分區供水。二十七日經濟部供水情勢檢討會議即決議，九月三日起，基隆（含新北市汐止區）從綠燈改為黃燈，停止非急需或非必要用水，並自夜間十一時至凌晨五時減壓供水。

就在今年一、二月間，基隆還連續降雨五十二天，期間只一天天晴，可惜降下的水因無足夠蓄水設施，只能眼睜睜看其流入大海。基隆用水除了川流水外，主要靠新山水庫、西勢水庫與貢寮堰。新山水庫集水面積小，主要靠八堵抽水站，其滿庫容量約一千萬立方公尺，與基隆河聯合可每天供應約二十萬噸，若水情不佳，沒有入流量，完全由新山水庫供水，則僅能撐五十天；西勢水庫有效容量只有三十八萬立方公尺，每天供水五萬噸，若無來水，則撐不到八天；貢寮堰根本不是水庫，而是「看河吃飯」，每天供水約五萬噸。基隆靠著降雨豐沛又較台灣其他地區平均，多數時候沒有問題，但若氣候變化，其供水風險其實極高。

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糟糕的是，基隆不如台中，沒有豐沛地下水，而且城市沿山坡發展，海水淡化要加壓供應也更耗能，區域內的二座水庫原就只供民生用水，沒有停灌休耕的法寶，旱情一來，救旱手段相當有限。

雙溪水庫因環保考量暫停了，但若氣候變異，今年的異常變成往後的日常呢？不要新水庫，則應有替代方案，是否民眾要自發節約用水，並願意支持雨水貯留系統或將現有水庫加高？或廢汙水回收利用、海淡等其他更耗能的方式？

（作者曾任水利署組長，著有《閱讀水庫行腳臺灣》）

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