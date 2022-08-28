自由廣場》當國民黨與61.4%民意為敵

◎ 朱孟庠

二十七日下午國民黨副主席夏立言一行人搭機回台，各界罵聲未歇，主因中國「類封鎖」軍演恫嚇台灣，還朝日本經濟海域發射導彈，遭美、日等國相繼譴責之際，國民黨「朝中團」竟然渡海「送暖」，正如貴報社論所述：「傳達『緩和兩岸關係』的求和之聲。這既分化台灣朝野，弱化團結抗中之勢。同時向國際宣告，蔡政府選擇與美國等民主國家的同盟立場，但內部仍有其他政黨走不同道路。」

依據台灣民意基金會本月十六日公布民調結果，台灣人民支持台灣獨立比例已達五十·一％，若加計十一·三％既希望「維持現狀」，也可以接受獨立者，更達六十一·四％，台獨成為台灣主流民意。國民黨竟膽敢與共產黨聯手欲消滅台獨，與民為敵，不是叛國是什麼？

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國民黨應深入思考曹興誠所說：「台獨是有主體意志的。」「老國民黨欠台灣一個很大的負債，導致全世界和台灣都被搞得很糊塗，演變成兩岸只有一個中國，甚至現在的國民黨變成在一個中國之下要消滅台灣，這些都是國民黨加諸台灣的一個緊箍咒。」憲法學者許慶雄教授說出實話：「台灣維持現狀是自己否定是國家，甚至自願成為中國的一部分，只有制定憲法才能使台灣成為國家。」

這次夏立言訪中，表態國共合力制獨，豈不是擺明國民黨一直以來是認敵國為祖國？為防國、共裡應外合，台灣內部必須快速凝聚去中共識，弱化親中勢力，以展現台灣主體意志。執政者更宜重視六十一·四％民意，國家方向當更清楚，慎重考慮制憲，讓台灣掙脫歷史的枷鎖，有一部屬於台灣人自己的憲法，創造台灣新國家的歷史！

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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