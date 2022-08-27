自由廣場》談警察「開槍上法院」解方

◎ 李基勝

打過靶的人都知道，用步槍打中固定靶並不容易，而手槍更難。況且警察用槍所面對的往往不是固定不動，而是快速運動中的嫌犯，因此不能奢求警察有百步穿楊能耐，只能期待發揮火力壓制效果時，避免傷及無辜。

警匪槍戰，警槍射出的子彈傷及第三人，依照現行《警械使用條例》第十一條規定，警察依規定用槍者，政府應支付醫療費、慰撫金、補償金或喪葬費；並得向故意違規警察求償。嫌犯卻得置身事外，不須負責。目前，立法院審議中的部分修正草案，擴大前揭規定適用範圍，即肇致警察開槍的嫌犯，也得比照第三人獲得賠償或補償，而僅於有可歸責事由時，法院得予減免。隱然預設警察用槍有「想打哪裡就能打哪裡」的好本事，完全忽略了子彈可能彈跳亂飛的特性，以及人體的脆弱本質。警察執勤依規定用槍之所以仍有「開槍上法院」，甚至被判刑的風險，實乃源自以上的錯誤假設。

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現行《警械使用條例》與修正案仍固守「國家賠償」或「損失補償」的傳統觀念，而不從「犯罪被害人保護」理念建構警匪槍戰所致傷亡的責任歸屬，所以難能期待警察勇於適時用槍，更不易迫使嫌犯束手就縛。因為政府承擔「損失補償」後，無須也不能再向他人求償，而承擔「國家賠償」之後的求償對象，也只能針對執行公務的警察；但循「犯罪被害人保護」模式者，政府先行補償受害人後，得轉向嫌犯求償。畢竟，警匪槍戰之所以發生，往往肇因於嫌犯的拒捕，第三人之傷亡，當然該由嫌犯負責賠償，而非政府，更不應是警察。縱然被臨檢或緝捕的對象未曾涉及其他犯罪，但不遵循指示而故意脫逃，甚至做勢攻擊警察，而引發警察依規定開槍，以致第三人傷亡，洵無理由免其責任。因此，政府對第三人之補償，應循《犯罪被害人保護法》模式，並得向嫌犯求償。

否則，當嫌犯不怕被警槍擊中要害而拒捕，甚至與警察槍戰，嫌犯只要不直接傷及第三人，任何傷亡與財產損害，都是政府與警察負責，就甭期待警察免於「不開槍上醫院，有開槍上法院」的風險。 （作者為公務員，新北市民）

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