自由廣場》夏立言不值239字

◎ 愚工

中共新華社廿四日刊登題為「張志軍會見夏立言一行」的新聞稿，二百卅九字的新聞只提張志軍講甚麼，沒說夏立言說甚麼，遑論照片。足見國民黨此行在中共眼中的微不足道！

國民黨在中共環繞台灣舉行恫嚇式軍演破壞區域和平，被國際撻伐之際，不顧國內有識之士的反對，堅持給中共「送暖」，怎奈中共沒有感激之詞，反而當面「囑咐」國民黨要堅定堅持「九二共識」、反對「台獨」云云。

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這種自取其辱的情景，有如一九四八年國民黨風雨飄搖之際，一群國民黨員成立「民革」（國民黨革命委員會），擁護中共成立民主聯合政府的「五一」號召。實際是給中共送暖。

如今，民革實際成了中共治下的附隨組織，總部侷促在北京皇城根地區的陋巷裡，「全黨」的所有開銷靠中共政府編列預算全額支應，每年的主要工作是貫徹中共的決策學習中共領導的講話精神。例如根據民革中央的會議，其二○二二年的首要任務就是「高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹中共十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神…以優異成績迎接中共二十大的勝利召開。」淪落至此，真是情何以堪。

今天國民黨投奔中共，就如當年民革人士投奔中共，卿本佳人奈何做賊，國民黨如此作賤自己，令人扼腕。

（作者為台商）

轉述？ 真要抗議 請學陳時中

◎ 林志翰

國民黨副主席夏立言在中國軍演威脅台灣，黨內政治人物擔憂重傷選情的情況下堅持前往中國訪問。阻擾不成，黨內政治人物莫不呼籲行程要公開透明，要當面表達台灣民眾對軍演的不滿。

根據國民黨「轉述」，夏立言在與中國海協會會長張志軍見面餐敘的場合中，當面向張志軍表達反對中國對台軍演，但張志軍卻宣稱，中國的行動是要捍衛國家主權與領土完整，打擊台獨分裂和外來干涉。

國民黨「轉述」夏立言訪中團反對中國軍演的訊息是否為真，台灣民眾仍半信半疑，夏立言更沒有在張志軍「訓誡」一番後持續表達反對軍演的立場，卻得到中國解放軍即將在廿六、廿七日兩天在福建海域進行實彈射擊、距離新竹僅僅一百四十公里的殘酷事實，足證表達反對聲音的作為不痛不癢或只具形式、給個交代。

反對不要做做樣子，大聲抗議的戲碼陳時中這樣做過！二○一七年五月中旬，世界衛生大會（WHA）在瑞士日內瓦舉行，台灣雖然沒有收到邀請函，時任衛生福利部長的陳時中仍率團前往瑞士遞交抗議書，對於中國干預台灣參與WHA的作為表達抗議與憤怒。陳時中更搶在大會開幕前一小時在當地舉行國際記者會，抗議WHA未邀請台灣參與。

如果學不會民進黨人士的抗議作為，學學國民黨立法委員反美豬這招也不錯！二○二○年十一月底，國民黨為了反美豬進口政策，在立法院議場內「丟豬內臟」、鳴汽笛杯葛行政院長蘇貞昌施政總質詢，此舉還登上國際媒體版面。

丟豬內臟、鳴汽笛也許太喧鬧，但是如果夏立言訪中團在當面表達反對中國軍演意見後，就拒絕與張志軍餐敘，或是在張志軍「訓誡」時集體離席表達不滿，這樣的畫面不用國民黨「轉述」，台灣民眾與國際社會就能清楚知道國民黨反對軍演的立場了！

（作者為國中教師，台南市民）

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