自由廣場》回應「適度展延非核家園時程」

◎ 張世賢

前立委陳明真投書，主張展延非核家園時程至二○三五年，並說「德國在一九九七年確定非核家園政策，目標原訂今年完成。德國總共花了廿五年的時間。而我們花十九年應屬合情合理的。」揆諸台灣目前的各項主客觀條件，可謂不得不做的調整。

台灣地狹人稠，原本不宜發展核電，筆者一向贊成民進黨高瞻遠矚的非核家園規劃，每次反核遊行必定共襄盛舉。然而，當初的非核規劃，是以風調雨順、環保無虞、海空暢通且無戰爭風險為前提，後來發生的環保抗爭，尤其是近年來相繼飛來的好幾隻「黑天鵝」，已經實質阻礙了原先方案的正常、如期推展，勢必無法達標。民進黨政府允宜展現彈性的政策調整能力，具體說明未能在原訂時程達成非核目標的各項因素，即使在野黨伺機冷嘲熱諷，多數理性的民眾將可理解支持。

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人類揮霍無度，對自然環境的摧殘，早已超出地球負荷的能力，反映在各地頻頻發生的氣候變異上，不是天乾久旱導致農作不生，人畜飢渴，就是瞬間暴雨造成生命財產的巨大損失，極端高溫又在各地點燃焚毀大片森林的野火，高山冰河溶化，極地冰山崩解，無論陸地或海洋的生態，都產生巨大變化。這些前所未見的極端氣候與頻繁災變，對糧食、電力等供需鐵定會造成難以估計的影響。

且禍不單行，繼希特勒、史大林、毛澤東之後，又出現普廷和習近平這類野心家，意圖以強大軍武稱霸世界。普廷侵烏引發了能源危機、糧食危機，各國碳排歸零的努力，因戰爭危機遭遇前所未有的挑戰，習近平封台軍演更使台灣的能源輸入的穩定問題躍上檯面。在綠色能源尚未成為主流能源的台灣，上述各項問題皆為必須審慎考量的主客觀因素，延緩非核家園時程已是不得不做的選擇。

何況，核廢料的處置還是一大問題，何時可以妥善解決，是這項政策調整的前提要件。

（作者為故宮退休研究員，桃園市民）

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