自由廣場》台北市政不能也死一死

◎ 陳冠甫

台北市政府遭爆於二○一八年的台北燈節遭廠商索賠五千萬，還有喬事疑雲，對此，市長柯文哲表示「台北市長不可能每個事情都知道」一概稱不知道。有趣的是，「台北市長不可能每件事都知道」這句話聽起來非常耳熟。

四年前柯文哲也曾來辯解，對於市政管理的一問三不知，四年過去任期將屆滿，柯文哲仍是同一句話，堪比柯文哲政治生涯中的唯一不變，就是「出事了他都不知道。」要不就「有事黃珊珊，沒事柯文哲」。

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無獨有偶，柯文哲日前抨擊「高雄燈會無人機表演就花八億元」卻被打臉燈會總預算根本不到八億，台北預算比高雄更高。柯文哲承認「說法不精確」。舉凡說法不精確或稱文字掌控不夠精準，這句話同樣耳熟，回顧柯文哲過去罄竹難書的失言風波，幾乎已成柯Ｐ託辭的標準流程。

平心而論，八年過去柯文哲不再為政治素人，卻仍沿用素人時的藉口。難免讓人失望。猶記得當年柯文哲「新政治」口號喊聲震天，廣得民心。殊不知，新政「換湯不換藥」，缺少了傳統政治人物的底線，比舊政治更糟，恥度根本無下限。

此外，柯還有不同於其他縣市的關於政府採購法的，除不宜公告之情形外，原則「公告底價」的創舉。理論上保護公務員不受外力影響洩漏底價，實務上廠商得知底價後，只能拼低於底價的更低價，可能還要「求好心切」額外做更多，再以後續標案當誘餌，也才有燈會多花五千萬的鬼故事。

柯文哲二○一六年嗆前市長郝龍斌任內的美河市弊案「什麼都不知道，搞不清楚，那可以去死一死」，依此標準，早有粉專諷刺柯文哲政治信用破產「社會性死亡」很多次了，但柯是否斷送政治生涯不重要，重要的是，首都的市政管理制度不能破壞，不能也死一死。

（作者是臺北大學法律研究生）

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