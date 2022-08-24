自由廣場》雞腸鳥肚柯文哲 對高雄目空赤

◎ 陳昶日

從陳菊負債三千億到陳其邁無人機花八億，柯文哲每次提到高雄總是沒好話，一再無中生有造謠抹黑，嫉妒眼紅高雄市政脫胎換骨，反而暴露自己近八年來台北市政原地踏步。

各界疾呼修訂《財政收支劃分法》，扭轉縣市資源不均沉疴。現行不公平制度下，最大受益者就是台北市，光是陳菊掌舵高雄十二年期間，中央統籌稅款獨厚台北市，比高雄市足足多出逾兩千億元！

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根據財政部統計，今年統籌分配稅款中，台北市分配款總額四百七十八億元最高，其次是新北市三百六十八億元，名列第三的高雄市為三百四十二億元，後兩者幅員與人口都更大更多，得天獨厚的台北市多拿了不只一百億。再以人均分配款來看，台北市平均每人補助約一萬九千元，比起高雄市一萬二千餘元超過三分之一。

全台傾注優渥財力物力建設首都台北，坐享其成的好命孩子柯文哲，像個天龍國巨嬰躺在地上吵吵鬧鬧，哭喊說中央政府對別人比較好，其他市長只是比較敢花錢而已。佔盡財政與媒體話語權優勢，柯文哲為掩護台北市建設停擺落後事實，三番兩次拿財政紀律說嘴，誣賴陳菊與陳其邁胡亂花錢負債累累，才有今日亮眼市政建設。

攤開《天下雜誌》歷年縣市長施政滿意度調查，陳菊上任後翻轉高雄先天不足劣勢，從二○○七年接任之初施政滿意度四十八％，翌年上升到五十四％，二○○九年大幅提高為七十二％，接下來兩年因為高雄縣市合併，回檔盤整至六十五％與六十八％，二○一三年起連續三年，施政滿意度都超過七十％，穩居全台前三名。至於陳菊與柯文哲任期重疊的二○一五年與二○一六年，陳菊沒有例外都領先柯文哲。再以去年度調查為例，換上補選接手一年多的新市長陳其邁，還是贏過吊車尾的柯文哲超過十個百分點。高雄市民光榮感與日俱增，台北市民光榮感每況愈下，惱羞成怒的柯文哲到處胡扯噴口水！

坐擁最多資源，政績卻乏善可陳，絕非柯文哲堅持財政紀律，本週六即將登場的畢業秀台北城市博覽會，不惜動用第二預備金數千萬元，就是最好例證。

（作者從商，台北市民）

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