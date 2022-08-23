自由廣場》真的不會影響司法公正性嗎？

◎ 吳景欽

因涉香港國安法而遭起訴的壹傳媒創辦人黎智英，本週開始由高等法院三位法官為審理，並不設陪審團。香港律政司稱，這不會影響審判的公正性，但真是如此嗎？

香港回歸中國後，司法制度仍維持英國法制，而在英國法強調正當程序保障與嚴格證據法則下，香港司法的公正與獨立性，一向備受推崇。尤其在涉及重罪的場合，為避免法官獨斷，不僅由高等法院為第一審的管轄，且不論被告有無認罪，都須實行陪審程序，即由陪審團決定犯罪事實有無，法官則為法律適用與量刑。惟因香港人口不多，故陪審團的人數以七人為主，但法官可視案件類型，調整為五到九人之間。

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至於有罪、無罪之評議，若為五人陪審採一致決，若為七人或九人，則多數意見須至少為五人、七人，才能達成評決。而若無法達成一致決或評決的門檻，就形成「僵局判決（hung jury）」，法官得解散陪審團，並由律政司決定是否重新聲請，由另一陪審團來審理。如此規範，除要求陪審團必須審慎為犯罪事實的判斷外，也有防止濫訴的作用在。

因此港版國安法，即便刑罰規範極為模糊與不確定，若能藉由縝密且強調訴訟保障的陪審程序，就可避免動輒入人於罪。甚且在陪審制度裡，陪審團若認定法律屬不公不義，還可拒絕適用，並因此判決被告無罪，即否定法律之權（jury nullification）。此等拒絕不正法律的權利，即是陪審制度，對抗威權、專制的最重要手段與象徵。

惟就因陪審制度有反抗威權體制的銳利特性，在港版國安法第四十六條就規定，凡涉及國家安全的犯罪事件，律政司基於維護國家機密或避免陪審員的身家威脅等空泛理由，就可提出證明書，要求法院無庸進入陪審程序。如此的規範，既侵害人民有受陪審審判之權利，亦使司法權被踩在行政權之下，更等同完全剝奪人民對抗不義之法的最有力手段。

又依港版國安法第四十四條，針對觸犯國安法的案件，是由香港特首從不曾有危害國家安全言行的法官中為選任。換言之，此類案件必由所謂政治正確的法官來審理，其結果已不言可喻，也代表香港司法公正性，將因此喪失。

（作者是真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任）

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